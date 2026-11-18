Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Edirne'deki Kapıkule Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri yaklaşık 550 milyon lira olan 140 kilo 970 gram kokain ele geçirdi. Operasyon, Kapıkule'de bugüne kadar tek seferde gerçekleştirilen en yüksek miktarlı kokain yakalaması olarak kayıtlara geçti.

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Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda rekor miktarda kokain ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, 123 paket içerisinde toplam 140 kilo 970 gram kokain bulundu.

Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 550 milyon lira olduğu bildirildi.

ŞÜPHELİ YOĞUNLUK TESPİT EDİLDİ

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri risk analizi ve kontrol çalışmaları sırasında Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR'ı riskli olarak değerlendirdi.

X-Ray tarama sistemine sevk edilen araçta şüpheli yoğunluklar tespit edilmesi üzerine detaylı arama başlatıldı.

NARKOTİK KÖPEĞİ 123 PAKET KOKAİNİ BULDU

Aramalara ARES isimli narkotik dedektör köpeği de katıldı.

Dedektör köpeğinin TIR dorsesinin çeşitli bölgelerine tepki vermesi üzerine ekipler bu noktalarda inceleme yaptı.

Yapılan aramalarda 123 paket halinde 140 kilo 970 gram kokain ele geçirildi.

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TEK SEFERDE YAKALANAN EN YÜKSEK MİKTAR

Ticaret Bakanlığı, ele geçirilen uyuşturucu miktarının Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bugüne kadar tek seferde yakalanan en yüksek miktarlı kokain olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.

Bakanlık, uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere her türlü kaçakçılık faaliyetiyle mücadelenin havada, karada ve denizde 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüldüğünü belirtti.

Gümrükler Muhafaza ekiplerinin ileri teknoloji tarama sistemleri, risk analizi çalışmaları ve narkotik dedektör köpeklerinden yararlandığı vurgulandı.

550 milyon lira değerindeki uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonla ilgili adli tahkikatın Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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