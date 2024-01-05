Kar kalınlığı 20 cm'yi aşacak! Meteoroloji'den tipi ve çığa karşı uyarı geldi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Cuma günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Hava tahmin kurumu kar kalınlığının 20 cm'yi aşacağını belirterek tipi ve çığ riskine karşı uyardı. Peki İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Kar yağışı geliyor mu? İşte il il hava durumu tahmini...
Kuvvetli sağanak yağışlar sonrasında ulaşımda yaşanan aksaklıklar, dere yataklarındaki taşkınlar, sel ve su baskınları vatandaşların hayatlarını olumsuz etkilemekte. Bu konuda Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu tahminleriyle vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Meteoroloji 05 Ocak Cuma günü için günlük hava durumu tahminini paylaştı.
Peki İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Ankara ve İzmir'de yağmur yağacak mı? Kar ne zaman yağacak? İşte ayrıntılar...
TÜRKİYE GENELİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta ve Antalya'nın doğu çevrelerinin yağışlı geçecek.
Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın güneybatısı, Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Mardin, Şırnak, Van, Hakkari, Bitlis ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MARMARA GÜNE SİSLE UYANACAK
Meteorolojinin raporuna göre Marmara bölgesinde Cuma günü sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
RÜZGAR SERT ESECEK
Rüzgar, bugün kuzey ve iç kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun doğusu ve Batı Karadeniz'in doğusunda yer yer kuvvetli (40 ila 60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR
Metooroloji, Doğu Karadeniz kıyıları, Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın güneybatısı, Diyarbakır'ın doğusu, Şırnak, Batman, Siirt, Mardin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak yağışa karşı uyarıyor. Hava tahmin kurumu bu illerde yaşayan vatandaşların sel, su baskını, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmasını istiyor.
KAR KALINLIĞI 20 CM'İ AŞACAK
Bugün, Van, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Özellikle, Hakkari çevreleri, Van ve Bitlis'in yüksekleri ile Siirt'in ve Şırnak'ın doğusunda kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Bu illerde kar kalınlığının 20 cm ve üzerine çıkması bekleniyor.
Meteoroloji, kar yağışı olan kesimlerde buzlanma ve don olayı, karla kaplı yüksek ve dik yamaçlı kesimlerinde çığ tehlikesi ile kuvvetli rüzgarla beraber tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 05 Ocak Cuma günü tahmine göre bazı illerde hava durumu şu şekilde olacak:
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile bu akşam ve gece saatlerinde Muğla, Aydın ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ve ısparta çevreleri ile bu akşam ve gece saatlerinde Antalya'nın doğu çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA 15°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde doğu çevreleri (Manavgat ve Alanya ilçeleri) aralıklı sağanak yağışlı
HATAY 12°C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Karaman dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Yarın (Cuma) bölgenin doğusunda rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40 ila 60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ANKARA 11°C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ESKİŞEHİR 7°C, 12°C
Parçalı çok bulutlu ve gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
KONYA 7°C, 14°C
Parçalı çok bulutlu ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu
YOZGAT 3°C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Yarın (Cuma) bölgenin doğusunda rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40 ila 60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BOLU 6°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE 9°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU 5°C, 9°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 11°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
RİZE 9°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 12°C, 16°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 7°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 10°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, güneydoğusu, Kars, Ardahan ve Erzincan çevreleri ile bu gece saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Hakkari, Bitlis, Van, Muş ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
ERZURUM -2°C, 3°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
KARS -3°C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA 2°C, 7°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN 0°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır'ın doğusu, Mardin, Siirt ve Batman çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 5°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP 7°C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
MARDİN 5°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT 6°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi