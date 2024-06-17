Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Karabük'te feci kaza! Yolun karşısına geçmek istedi, canından oldu

Karabük'te feci kaza! Yolun karşısına geçmek istedi, canından oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Karabük&#039;te feci kaza! Yolun karşısına geçmek istedi, canından oldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karabük'ün Yenice ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay Karabük-Yenice kara yolu Satuk köyü mevkiinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 72 yaşındaki Necati Ceylan'a, Can D.'nın (44) kullandığı kamyonet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan ve ağır yaralanan Ceylan olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabük'te feci kaza! Yolun karşısına geçmek istedi, canından oldu - 1. Resim

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Talihsiz adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
B sınıfına dişli rakip! Tamamen elektrikli Alpine A290Peru 6 büyüklüğündeki depremle sallandı! Otoyollarda toprak kayması başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hacer Çağla Çetinalp cinayetinde dehşete düşüren detaylar! 15'lik katil tutuklandı, işte ilk ifadesi... - GündemGençleri yalnız bırakan baba dönünce şoka girdiBurdur'da korkutan deprem! AFAD'dan açıklama geldi, işte ilk veriler... - GündemBurdur'da deprem oldu!Mersin'de otomobil hayvan pazarına daldı, çok sayıda yaralı var - GündemHayvan pazarında korkunç olay! Çok sayıda yaralı varYüreklerde hüzün var! İslam âlemi bayramı buruk kutluyor - GündemYüreklerde hüzün varKadın cinayetleri̇ için Aile bakanlığı devrede! Şiddeti önleyici yeni tedbirler geliyor! - GündemKadın cinayetleri̇ için Aile bakanlığı devredeİBB'den sözleşmeyi yenilememe kararı! Kapısında "Yahudiler giremez" yazan kitapçı kapandı - Gündem"Yahudiler giremez" yazan kitapçı kapandı
Sonraki Haber Yükleniyor...