Karabük'te feci kaza! Yolun karşısına geçmek istedi, canından oldu
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Karabük'ün Yenice ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Olay Karabük-Yenice kara yolu Satuk köyü mevkiinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 72 yaşındaki Necati Ceylan'a, Can D.'nın (44) kullandığı kamyonet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan ve ağır yaralanan Ceylan olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ
Talihsiz adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı