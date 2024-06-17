Karabük'te feci kaza! Yolun karşısına geçmek istedi, canından oldu

Karabük'ün Yenice ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay Karabük-Yenice kara yolu Satuk köyü mevkiinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 72 yaşındaki Necati Ceylan'a, Can D.'nın (44) kullandığı kamyonet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan ve ağır yaralanan Ceylan olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Talihsiz adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.