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Sinop'ta feci kaza! İkisi doktor 4 kişi hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sinop'ta sürücüleri öğrenilemeyen bir otomobille sağlık personelinin bulunduğu hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Sinop- Boyabat kara yolunun 15. kilometresinde meydana gelen korkunç kazada, sürücüleri öğrenilemeyen bir otomobille sağlık personelinin bulunduğu hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın ardından hafif ticari araçta yangın çıktı.

EKİPLER BOYABAT KARAYOLUNDA

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sinop'ta feci kaza! İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti - 1. Resim

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Araçtaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazada ikisi doktor 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Vali Mustafa Özarslan, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, kaza yerinde incelemede bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak son durum hakkında bilgi verdi. Koca'nın paylaşımı şu şekilde:

KOCA'NIN MESAJI

Sinop’un Boyabat ilçesinde hekimlerimizi taşıyan hastane hizmet aracıyla başka bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki hekim arkadaşımız ve hizmet aracı şoförümüz, karşıdan gelen araçta bulunan bir vatandaşımız hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Yaralılardan biri hizmet aracında bulunan bir hekim arkadaşımız, biri ise yoldan karşıya geçen vatandaşımızdır. Yaralı hekim arkadaşımız Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde ameliyata alındı, yoldan karşıya geçen vatandaşımızsa yoğun bakımda takip ediliyor.

İki hekim arkadaşımıza ve diğer araçta bulunan vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor ve acil şifalar diliyorum. Camiamızın başı sağolsun.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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