Ankara'da korkunç cinayet! Hem karısını hem de 5 yaşındaki kızını öldürdü

Ankara'da Yakup Koca boşanmak üzere olan eşiyle "Kızımı son kez göreyim" diyerek buluşup hem Semiha Koca'yı hem de 5 yaşındaki kızını öldürdü. Karısını ve kızını öldüren adam daha sonra intihar girişiminde bulundu. Görgü tanıkları küçük kızın "Baba, dur yapma" dediğini söyleyip, barıştırmak için devreye giren Yakup Koca'nın kız kardeşinin yanında silah taşıdığını bildiğini aktardı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi bugün korkunç bir cinayete tanıklık etti. 55 yaşındaki Yakup Koca, boşanma aşamasında olan eşi Semiha Koca ile konuşmak için apartmanın kamelyasına gitti.

43 yaşındaki Semiha Koca, 5 yaşındaki kızını da alıp kamelyaya indi. Karı-koca bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Yakup Koca, yanındaki silahla Semiha Koca ve kızına ateş edip daha sonra kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu.

YAKUP KOCA HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri anne ve 5 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirlerken Yakup Koca'yı ise hastaneye sevk etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

SON SÖZÜ 'BABA DUR YAPMA' OLDU

Olayın görgü şahitlerinden Fatma Erciyes ise şöyle konuştu:

Önce oyuncak silah sesleri zannettim. Çok gürültülü değildi. O sırada bir kadın düz koştu. Öldüren beyin kız kardeşiymiş sonradan öğrendim. Olay anını da kaydetmek istedim. Korktum bana da silah atar diye. Çardakta oldu olay. İlk önce 1-2 el silah sesi geldikten sonra çocuk sesi duydum 'dur baba yapma' diye.

AİLELER BARIŞTIRMAK İSTEMİŞ

En sonda hanımefendi buraya doğru koşarken bir silah sesi daha geldi. En son sarınım beyefendi kendine sıktı. Sonradan gelip baktıklarında hepsi yerde yatıyordu. Hanımefendi sanırım bir ay önce annesinin yanına taşınıyor. Kadın boşanmak istiyormuş ama barıştırmak istemiş aileler.

"KIZ KARDEŞİ SİLAHLA GELDİĞİNİ BİLİYORDU"

Zaten kız kardeş gelmiş buluşsunlar ve konuşsunlar diye ama kadın katiyen görüşmek istemiyormuş. Komşuları böyle diyor benim de çok samimiyetim yok. 'Çocuğu son kez göreyim' demiş ve aşağıya indirmiş. Olay böyle gerçekleşmiş. Silahla gelmiş. Kız kardeşi de silahla geldiğini biliyormuş ama ona rağmen barıştırmak istemiş. İlk önce eşine sıkmış. Sonra çocuğuna ve kendisine sıkmış. Kadının vefat ettiğini duydum ve çocuk da cansız yatıyordu. Çocuk yerde kadın kamelyada yatıyordu. 5 ile 6 yaşlarında bir çocuktu. Bitmek üzere olan bir evlilikmiş. Ya benimsin ya kara toprağın diyerek her zamanki gibi kadın cinayeti.