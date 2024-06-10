Antalya'da 'rahatsız etme' cinayeti! Kanlar içerisindeki son anları kameralarda

Antalya'da gece saatlerinde 17 yaşındaki genç, ablasını rahatsız ettiğini iddia ettiği kişiyi göğüs ve sırt kısmından bıçaklayarak öldürdü. Öldürülen kişinin kanlar içerisindeki son anları kameralara yansıdı.

Antalya'nın Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi 4867 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerine gelen ve karşılıksız olarak sevdiği Arzu Ç.'nin (30) evin önüne çıkmasını isteyen Fırat Yıldız (42) ile sesler üzerine dışarı çıkan A.Ç. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesine üzerine A.Ç., yanında bulunan ekmek bıçağı ile Yıldız'ı göğüs ve sırtından 3 kez bıçakladı. Olay yerinden yaralı olarak kaçan Fırat Yıldız, yaklaşık 500 metre mesafedeki bir taksi durağına yaya olarak giderek yardım istedi.

KAMERALAR İNCELENDİ

Taksi şoförlerinin olayı bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları tüm müdahalelere rağmen Yıldız, kurtarılamadı. Yıldız'ın cansız bedeni Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri olayın A.Ç.'nin evinin önünde yaşandığını belirledi. Polis ekipleri A.Ç. ve ablası Arzu Ç.'yi gözaltına alırken, yaşı küçük olan A.Ç. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

ABLA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen ve ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Arzu Ç.'nin “Ben yaptım, kardeşim yapmadı. Öyle gerekiyordu, öyle oldu. Yapacak bir şey yok” dediği öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Arzu Ç. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan olay yerinden yaralı olarak ayrılan Fırat Yıldız'ın 500 metre mesafedeki taksi durağına geldiği anlar durağın güvenlik kamerasına yansıdı. Yıldız'ın ilk olarak taksi durağındaki banka oturduğu ve yanına gelen bir kişi ile görüştükten sonra ayağa kalktığı ve birkaç adım attıktan sonra yere yığıldığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.