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4 gündür kayıp olan Sedef Güler bulundu! Büyükçekmece denizinden çıkarılan ceset meğerse...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Büyükçekmece denizinde balıkçılar tarafından bulunan ceset dehşete düşürdü. Halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanarak denize atılmış olan cesedin kime ait olduğu tespit edildi. Söz konusu cinayete ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Önceki gün Büyükçekmece sahilinden çıkarılan bir kadın cesedi adeta kan dondurdu. Denizin dibine batması için halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış olan cesedin sır perdesi aralandı. Tüm Türkiye'nin konuştuğu vahşete kurban giden vatandaşın kim olduğu tespit edildi.

4 gündür kayıp olan Sedef Güler bulundu! Büyükçekmece denizinden çıkarılan ceset meğerse... - 1. Resim

4 GÜNDÜR KAYIP OLAN SEDEF GÜLER'MİŞ

Olay, dün Büyükçekmece Mimarsinan sahilinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, halıya bağlanan ve dibe batması için ağırlıkla denize atılan kadın cesedinin Avcılar'da yaşayan 24 yaşındaki öğrenci Sedef Güler'e ait olduğu ortaya çıktı. 4 gündür kayıp olduğu öne sürülen genç kadın için ailesinin, sosyal medyada kayıp ilanları yayınladığı öğrenildi.

4 gündür kayıp olan Sedef Güler bulundu! Büyükçekmece denizinden çıkarılan ceset meğerse... - 2. Resim

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

OLAYLA İLGİLİ 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis yaptığı çalışmalar sonucu olayla ilgili olarak 3 kişinin kimliğini tespit etti. Şüphelilerden F.B. ve Y.G. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheliler olayla ilgili sorguya alındı.

4 gündür kayıp olan Sedef Güler bulundu! Büyükçekmece denizinden çıkarılan ceset meğerse... - 3. Resim

Olayla bağlantısı tespit edilen 3. şüphelinin ise yakalanması için operasyonların sürdüğü öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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