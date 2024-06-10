4 rehine için 274 cinayet! Gazze'de insanlık da ölüyor

İsrail'de on binlerce kişi sokağa döküldü! Netanyahu istifa ve derhal anlaşma sloganları

İsrail'de on binlerce kişi sokağa döküldü! Netanyahu istifa ve derhal anlaşma sloganları

Nuseyrat Kampını kan gölüne çeviren katil İsrail askerlerinin içeriye Filistinli kılığında girdiği ortaya çıktı. ABD destekli katliam, İsrailli katillerin yardım tırıyla mülteci kampına sızmasıyla başladı. Filistinli kılığında ev basan İsrail askerleri dört esir için 274 Müslüman’ı öldürdü.

İsrail ordusu 7 Ekim’de Nova Müzik Festival alanından kaçırılan dört rehine için dün kanlı bir kurtarma operasyonu düzenledi. İsrail askerleri rehinelerin bulunduğu evlere baskın düzenlerken, savaş uçakları ise Filistinlilere bomba yağdırdı. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin ortasındaki Nusayrat Mülteci Kampına düzenlediği saldırıda ölü sayısı 274’e ulaştı, yaralı sayısı ise 698’i aştı. Amerikan ordusundan bir ekibin rehinelerin kurtarılması operasyonuna destek verdiği ileri sürüldü.

Hamas’ın askerî kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, bölgede tutulan yaklaşık 120 esire atıfta bulunarak “İsrail, korkunç katliamlar yaparak esirlerinin bir kısmını serbest bırakmayı başardı, ancak aynı zamanda operasyon sırasında bazılarını da öldürdü” ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi’nin orta kesiminde hizmet veren tek hastane olan Aksa Şehitleri Hastanesi, Nusayrat katliamından canlı kurtulan yaralılarla dolup taştı. Anne ve babalarının ellerini bırakmayan üstü başı kanlı yaralı çocukların korku dolu bakışları karşısında oldukça kısıtlı imkânlarla hizmet vermeye çalışan doktorların ve sağlık ekiplerinin yüzlerce yaralıya yetişmek için gösterdikleri çaba dikkati çekiyor.

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FİLİSTİNLİ GİBİ GİYİNMİŞLER

İsrail özel kuvvetlerinin, Gazze Şeridi’ndeki Nuseyrat Mülteci Kampına insani yardım tırıyla sızdığı belirtildi. Al Jazeera’ya konuşan iki görgü tanığı, İsrail askerlerinin Filistinli kılığına girerek bölgeye geldiğini belirterek “Mülteci kampındaki bir binaya eşya taşıyan bir araçla geldiler. Yerinden edilmiş kişiler gibi davrandılar ve sonra evlerimizi bombaladılar” dedi. Başka bir görgü tanığı da, evde kahvaltı yaptıkları sırada İsrail askerlerinin merdiven kullanarak evlerine girdiğini belirterek “Dışarı baktığımda özel kuvvet birimini gördüm. Araçlarının Filistinlilere aitmiş gibi görünmesi için içlerine eşyalar doldurulmuştu. Silah seslerini duymamla büyük bir kaos patlak verdi” ifadelerini kullandı.

ANKARA: SAVAŞ SUÇU

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail’in dört rehineyi kurtarmak için yaptığı katliam için tebrik mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise “İsrail, barbarca düzenlediği bu saldırı ile savaş suçlarına bir yenisini daha eklemiştir. Uluslararası Adalet Divanında 1948 Soykırım Sözleşmesi’nden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz” denildi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, uluslararası toplumu, savaştan tükenmiş Gazze halkına yardım etmek için acilen harekete geçmeye çağırdı. Franciscus “İnsani yardımlar, ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmelidir ve kimse bunu durduramaz” dedi.