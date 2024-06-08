İsrail'de on binlerce kişi sokağa döküldü! Netanyahu istifa ve derhal anlaşma sloganları

Netanyahu'dan Gazze'de katliama devam sinyali: "Canlı ya da ölü durmayacağız"

Netanyahu'dan Gazze'de katliama devam sinyali: "Canlı ya da ölü durmayacağız"

İsrail'in bugün ABD ile ortak Nuseyrat Kampına gerçekleştirdiği baskınla kurtardığı 4 İsrailli esirin ardından on binlerce kişi sokaklara döküldü. Hala 120 esirin olduğunu belirten İsrailliler Netanyahu hükümetine anlaşma yapması için çağrı yaptı. İsrailliler, "Netanyahu istifa" sloganı attı.

Gazze'de ateşkes taleplerini reddeden İsrail, bugün Nusayrat Kampı'nda katliamını sürdürdü. 210 Filistinliyi öldüren İsrail'in ABD ile ortak baskın ile 4 İsrailli esiri Hamas'ın elinden kurtardığı ortaya çıktı. İsrailli esirlerin kurtarılmasının ardından on binlerce kişi Tel Aviv'de sokaklara döküldü.

TEL AVİV'DE ANLAŞMA VE SEÇİM SLOGANLARI

İsrailliler, esirlerin kurtarıldığının açıklanmasının hemen ardından protesto gösterileri için meydanlar doluştu. Protestocular Tel Aviv, Beerşeba, Raanana, Hayfa, Caesarea, Karkur, Kudüs ve ülke çapında daha fazla yerde toplandı.

İsrail’in başkenti Tel Aviv'de toplanan on binlerce savaş karşıtı kişi, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki katliamlarını protesto etti.

Tel Aviv’deki Habima meydanında toplanan yüzlerce gösterici, İsrail’in Gazze’deki katliamlarını kınayan sloganlar attı. Göstericiler Netanyahu hükümetine derhal esir takası ve ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için çağrı yaptı.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Göstericiler, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını ve Filistin topraklarındaki işgalini protesto eden döviz ve flamalar taşıdı.

Savaş karşıtı gruba müdahale eden İsrail polisi, 4 göstericiyi gözaltına aldı.