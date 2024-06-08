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Netanyahu'dan Gazze'de katliama devam sinyali: "Canlı ya da ölü durmayacağız"

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Netanyahu&#039;dan Gazze&#039;de katliama devam sinyali: &quot;Canlı ya da ölü durmayacağız&quot;

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'de katliama devam sinyali verdi. 4 esirin kurtarılmasının rağmen Netanyahu, "Gazze'deki İsrailli esirleri) canlı ya da ölü evlerine geri getirene kadar durmayacağız." dedi.

Tüm dünyanın gözü önünde sözde İsrailli esirleri kurtarmak adına Gazze'de katliam yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırılara devam sinyali verdi. Hamas tarafından 7 Ekim'de esir alınan 4 İsraillinin bugün kurtarılmasının ardından Netanyahu, "Canlı ya da ölü, esirleri geri alana kadar durmayacağız" dedi.

"ÖLÜ YA DA DİRİ DURMAYACAĞIZ"

İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, Netanyahu, yaptığı açıklamada, "Gelecekte de bunu yapmaya kararlıyız. Görevi tamamlayıp, kaçırılan tüm insanları (Gazze'deki İsrailli esirleri) canlı ya da ölü evlerine geri getirene kadar durmayacağız." ifadelerini kullandı.

İSRAİL 4 ESİR KURTARDI

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlendiği belirtilerek, iki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edilmişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı şekilde kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 210 kişinin öldüğü, en az 400 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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