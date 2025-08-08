Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altında

Karabük'te önceki gün kontrol altına alınan yangın, merkeze bağlı Arıcak köyü mevkiindeki ormanlık alanda yeniden başladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile orman işletmeye ait arazözler sevk edildi. Ekiplerin, yüksek ve eğimli bölgede etkili olan alevleri söndürmek için çalışması sürüyor.

ALEVLER KISMEN KONTROL ALTINDA

Yangına, 1 uçak, 5 helikopter, 121 araç ve 511 personelle müdahale ediliyor. Yangının enerjisinin düşürüldüğü duyurulurken, hem havadan hem de karadan soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

BİR KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan merkeze bağlı Yeşilköy'ün tedbir amacıyla tahliye edildiği bildirildi.