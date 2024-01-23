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    Karadeniz üzerinden gelecek, tüm yurdu etkisi altına alacak! 'Perşembe'ye dikkat

    Kaynak: Anadolu Ajansı, Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 kente 'kuvvetli kar' uyarısında bulundu, uzmanlar ise Karadeniz üzerinden gelen yeni soğuk ve yağışlı sisteme dikkat çekti. Perşembe günü sistemin yurda giriş yapması beklenirken, bu hafta üç büyük kentte havanın nasıl olacağı da belli oldu.

    Karadeniz üzerinden gelecek, tüm yurdu etkisi altına alacak! &#039;Perşembe&#039;ye dikkat
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı, Türkiye Gazetesi

    Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası yurt genelinde birçok kentte kuvvetli kar yağışına neden olurken, yeni sistem ise Karadeniz üzerinden geliyor.

    Haftalık hava tahmin raporunu paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 kentte 'sarı kodlu' uyarı verdi, kuvvetli kar konusunda vatandaşların dikkatli olması istendi. Öte yandan buzlanma, çığ ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı. İşte haftanın hava durumuna dair detaylar...

    4 KENTE SARI UYARI

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda devam eden kar yağışının, bu geceyle yarın akşam saatleri arasında Hakkari geneli ile Siirt ve Şırnak'ın doğusu, Van'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.

    Karadeniz üzerinden gelecek, tüm yurdu etkisi altına alacak! 'Perşembe'ye dikkat

    YENİ SOĞUK VE YAĞIŞLI SİSTEM GELİYOR

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, haftalık hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    "Perşembe günü, yağışlı sistem, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yağış yapacak ancak yurdumuzu terk ediyor" diyen Şahbaz, şu ifadeleri kullandı:

    "Buna karşılık perşembe günü, yurdumuzun, Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesini bekliyoruz. Bu yeni sistemin etkisiyle perşembe günü Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yağışlar görülecek.

    Kıyı kesimlerde genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kar şeklinde olmasını bekliyoruz. Cuma günü yeni sistem daha da genişleyerek ülke üzerindeki etkisini artırıyor. Marmara'da, Batı Karadeniz'in tamamında yağış bekliyoruz. Orta Karadeniz'in de iç kesimlerinde yağış olacak."

    Karadeniz üzerinden gelecek, tüm yurdu etkisi altına alacak! 'Perşembe'ye dikkat

    YÜKSEK KESİMLERDE KAR GÖRÜLECEK

    Şahbaz, cuma günü İç Anadolu'da Sivas dışında hafif şiddette kar yağışlarının görüleceğini dile getirerek, "Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da ve Doğu Karadeniz iç kesimlerinde yağışlar görülecek. Yüksek kesimlerdeki yağışlar genellikle kar şeklinde olacak. Alçak kesimlerde ise yağmur şeklinde yağış bekliyoruz." diye konuştu.

    Şahbaz, hava sıcaklığının hafta boyunca ülke genelinde mevsim normalleri civarında, yer yer de altında seyredeceğini söyledi.

    Karadeniz üzerinden gelecek, tüm yurdu etkisi altına alacak! 'Perşembe'ye dikkat

    ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

    Ankara'da cuma günü hafif kar yağışı beklediklerini dile getiren Şahbaz, hava sıcaklıklarının çarşamba günü sıfırın altında 3 ila 5, perşembe ve cuma ise sıfırın altında 2 ila 4 derece arasında değişeceğini kaydetti.

    İstanbul'da çarşamba günü yağış beklenmediğini ifade eden Şahbaz, "Sıcaklık 4 ile 8 derece arasında değişiyor. Perşembe günü Avrupa yakası çok bulutlu ancak Anadolu yakasında yağmur göreceğiz, sıcaklık 3 ile 9 derece arasında değişecek. Cuma günü İstanbul genelinde yağmur şeklinde yağışlar bekliyoruz. Sıcaklık da 3 ila 8 derece arasında değişecek" bilgisini verdi.

    İzmir için 3 gün yağış beklemediklerini dile getiren Şahbaz, "Çarşamba-perşembe günleri hava parçalı az bulutlu olacak. Cuma günü bulutluluk biraz daha artıyor ancak yağış beklemiyoruz. Sıcaklıklar da çarşamba 5 ila 12 derece, perşembe 4 ila 13 derece, cuma 6 ila 13 derece arasında değişecek." dedi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı, Türkiye Gazetesi
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    Haberler > Gündem > Karadeniz üzerinden gelecek, tüm yurdu etkisi altına alacak! 'Perşembe'ye dikkat
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