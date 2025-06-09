Karadeniz'de ilk! 2 milyar lirayı aşkın kazanç gelecek: 2500 kişi işe alınacak

Karadeniz'de ilk kez Samsun Bafra ve Zonguldak Çaycuma'yı kapsayan tarım ve sanayi entegrasyonunun sağlandığı Sera OTB'leri üretime başladı. Haberi duyuran Bakan Yumaklı, Bafra'daki tesisin 1,5 milyar liralık katkı sağlayacağını, yüzde 75'i kadın olmak üzere 1500 kişinin istihdam edileceğini söylerken Çaycuma'da ise 1000 kişinin istihdam edileceğini ifade etti.

Karadeniz Bölgesi için ilk olan, Samsun Bafra ve Zonguldak Çaycuma Sera Organize Tarım Bölgelerinde (OTB) üretime başladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarımsal üretimde enerji ihtiyacının doğal kaynaklardan karşılanmaya devam edildiği, tarım ile sanayi arasında entegrasyonun sağlandığı Sera OTB'leri hizmete sunmaya devam ettiklerini belirtti.

Sera OTB'lerin hem tarımsal üretimin yapıldığı hem paketleme ve buna benzer ihtiyaçların yerine getirildiği hem de ürünlerin pazara gönderildiği bir yapıda tasarlandığına dikkati çeken Yumaklı, söz konusu tesislerde aynı zamanda, teknolojinin ve iyi tarım uygulamalarının da en üst seviyede gerçekleştirildiğini vurguladı.

ÇEVRE İLLERİN ÜRÜN İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK

Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

"Birer tarımsal üretim üssü olarak planlandığımız, ülkemizin doğal kaynaklarını değerlendirerek tarım ve sanayi entegrasyonunu sağladığımız Sera OTB'lerini milletimizin hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Samsun Bafra ve Zonguldak Çaycuma'da olmak üzere Karadeniz Bölgemiz için ilk olan iki yeni Sera OTB'de üretime başlandı. Her iki tesis de Karadeniz Bölgemizin ilk Sera OTB'leri olarak ayrı ayrı önem taşıyor. Bafra ve Çaycuma Sera OTB'lerimiz, öncelikle bulundukları illerin, daha sonra da etraflarındaki yakın illerin yaş meyve, sebze ihtiyacını karşılayarak hem Karadeniz Bölgemizin hem de ülkemizin tarımsal üretimde gücüne güç katacak."

OTB'LER 8 BİN KİŞİYE EKMEK KAPISI OLDU

Bakan Yumaklı, bu amaçla 42 ilde 61 OTB'nin yatırım sürecini hızlandırdıklarını vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı:

"OTB'leri illerimizin tarımsal üretimlerine göre planlıyoruz. Halihazırda 8 bin kişinin istihdam edildiği ülkemiz genelinde faaliyete geçen OTB'lerde toplam 30 bin ton yaş meyve ve sebze üretilmekte, 120 bin de büyükbaş besi hayvanımız bulunmakta.

2002 yılında altyapısı tamamlanan ve faaliyete geçen OTB bulunmaz iken, bugün 14 OTB'nin altyapı inşaatlarını tamamlayıp, yatırımcıların hizmetine sunduk.

5,5 MİLYAR LİRA KREDİ VE HİBE

Yatırım programında yer alan organize tarım bölgelerine altyapı inşaatları için güncel fiyatlarla 5,5 milyar lira kredi ve hibe desteği sağladık. Bütün bunların yanında, dünyanın en büyük jeotermal Sera OTB'sini Balıkesir ilimizde kuruyoruz. Tüzel kişilik kazandırdığımız tesisin altyapı inşaatlarına inşallah bu yıl içinde başlıyoruz."

BAFRA OTB'DEN 1,5 MİLYAR LİRALIK KATKI

Samsun Bafra Sera OTB, 1194 dekarlık alanda faaliyet gösterecek. OTB'nin altyapı inşaatları için Tarım ve Orman Bakanlığınca 255 milyon lira kredi ve hibe sağlandı.

Tesis, ekonomiye yılda 1,5 milyar lira katkıda bulunurken, yüzde 75’i kadın olmak üzere 1500 kişi istihdam edilecek. Tesiste en küçüğü 25 dekar olmak üzere fide, sebze ve meyve üretiminin gerçekleştirileceği 30 sera parseli, bu ürünlerin işleme, paketleme ve depolamasının yapılmasıyla katma değer kazanacağı üç sanayi parseli ile eğitim ve araştırma alanı, biokütle tesisi ve atık yönetim alanı yer alıyor.

Bafra Sera OTB aynı zamanda, modern tarımsal üretim yöntemlerinin uygulandığı, yüksek kalite ve verimlilikte yaş meyve, sebze üretimi yapılan bir tarım üssü olarak hizmet verecek. Tesis, hem Samsun ve çevre illerinin yaş meyve, sebze ihtiyacını karşılayacak hem de tarımsal arz güvenliğini güçlendirerek yerel ekonomiye önemli katkı sağlayacak.

1000 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

524 dekar alanda kurulan Çaycuma Sera OTB'ye Tarım ve Orman Bakanlığınca 200 milyon lira altyapı inşaatları desteği sağlandı.

15 sera ve üç sanayi parselinden oluşan tesiste, yüzde 75'i kadın olmak üzere 1000 kişi istihdam edilecek. Ülke ekonomisine yılda 750 milyon lira katkı sağlayacak Çaycuma Sera OTB'de yüksek teknoloji, sıfır atık ve sürdürülebilir üretim altyapısı ile fide, sebze, meyve ve süs bitkileri üretimi gerçekleştirilecek.

Tesiste üretilen meyve ve sebze gibi ürünlerle Zonguldak ve çevre illerin gıda arz güvenliği sağlanırken ülke ekonomisi de önemli bir gelire kavuşacak.