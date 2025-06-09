Tatilin ardından 'direksiyon' mesaisi: Trafik haritası kırmızıya boyandı! Dönüyorlar...

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirenler dönüş yolculuğuna başladı. Akşam saatlerinde başlayan trafik, sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu başta olmak üzere İstanbul ve Ankara istikametinde yoğun şekilde gözlendi.

Canlı Anlatım Özeti YOLLARDA DÖNÜŞ TRAFİĞİ

TATİL BELDELERİ BOŞALIYOR

09.06.2025 12:41

YOLLARDA DÖNÜŞ TRAFİĞİ

Dönüş trafiği nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce geçişleri İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk devam ediyor.

Karabük-Gerede bağlantı noktasından başlayarak, Gerede mevkisi, Köroğlu rampası ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde araç trafiği zaman zaman yoğunlaşıyor.

D-100 kara yolunun İstanbul yönünde de yer yer akıcı yoğunluk gözlemleniyor.

Otoyolun ve D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyrediyor.

Otoyolun Kaynaşlı gişeleri, Asar, Üçköprü, Düzce gişeleri ve Sinirci mevkilerinde akıcı yoğunluk görülüyor, Yongalık mevkisinde ise yoğunluk nedeniyle sürücüler yavaş ilerliyor.

09.06.2025 12:20

TATİL BELDELERİ BOŞALIYOR

Muğla'nın Marmaris, Fethiye, Bodrum, Datça gibi turistik ilçelerinde 4 günlük bayram tatilini değerlendiren vatandaşlar dönüş yolunda yoğunluk oluşturmaya başladı.

Tatilcilerin dönüş yolcuğunun başlaması ile birlikte Gökova Kavşağı, Sakar Rampası, Ula Kavşağı, Menteşe Aydın-Denizli Karayolu Kavşağı'nda, ve Yatağan çıkışında uzun araç kuyrukları oluştu.

Dönüş yolundaki araç trafiğini azaltmak ve araç trafiğinin güvenli bir şekilde seyretmesi amacıyla trafik ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bayram süresince Muğla'ya 200 bin aracın giriş yaptığı ve yaklaşık 3 milyon yerli turistin bayram tatilini turistik ilçelerde değerlendirdiği öğrenildi.

08.06.2025 23:00

43 İLİN KAVŞAĞINDA SON DURUM!

Ulaşımda 43 ilin bağlantı güzergahında yer alan "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu arttı. Özellikle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri karayollarında yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerledi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerince, güzergah üzerindeki bölgelerde trafiğin akışını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları ekipleri de trafiğin aksamaması için karayolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.