Cevher dizisi, Show TV'nin yeni sezon yapımları arasında yerini almaya hazırlanıyor. Elçin Sangu ve Ertan Saban'ın başrollerini paylaştığı dizinin ilk tanıtımı izleyiciyle buluştu. Mizah, gizem ve polisiye unsurlarını bir araya getiren yapımın yayın tarihi, hikayesi ve oyuncu kadrosu merak ediliyor.

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Show TV'nin Fabrika Yapım imzalı yeni dizisi Cevher için hazırlıklar sürerken ilk tanıtım yayımlandı. Üç çocuk annesi Cevher ile Komiser Mert'in yollarının kesişmesini konu alan yapım, farklı karakterlere sahip iki insanın birlikte yaşadığı olayları ekrana taşıyacak. Dizinin yayın takvimi ve oyuncularına ilişkin ayrıntılar da belli olmaya başladı.

CEVHER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Cevher dizisinin ilk tanıtımı yayımlandı. Elçin Sangu ve Ertan Saban'ı başrollerde buluşturan yapımda, üstün zekası sayesinde çevresindeki insanların fark edemediği ayrıntıları görebilen üç çocuk annesi bir kadının hikayesi anlatılacak. İlk tanıtımda Cevher'in çocuklarıyla birlikte olay yerine geldiği ve Komiser Mert ile bir cinayet soruşturmasına katıldığı sahnelere yer verildi. Cevher dizisinin kesin yayın tarihi ve haftalık yayın günü ise henüz açıklanmadı. Show TV, yapımın yakında izleyiciyle buluşacağını duyurdu. İlk bölüm tarihi ve yayın saatinin kanalın ilerleyen günlerde paylaşacağı yayın programıyla kesinleşmesi bekleniyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu otururken senaristliğini Burcu Yılmaz üstleniyor.

Cevher ne zaman başlıyor, konusu ne? Cevher dizisi oyuncuları

Fabrika Yapım tarafından hazırlanan Cevher, Fransız yapımı High Intellectual Potential dizisinin Türkiye uyarlaması olarak ekrana gelecek. Dizi, olağanüstü gözlem yeteneğiyle polis soruşturmalarına yardımcı olan bir kadının hayatını konu alıyor.

CEVHER DİZİSİ KONUSU NE, OYUNCULARI KİM?

Farklı kişiliklere ve hayata bakış açılarına sahip iki karakter, suç dosyaları üzerinde birlikte çalışmaya başlıyor. Elçin Sangu'nun canlandırdığı Cevher'in alışılmışın dışındaki yöntemleri ile Ertan Saban'ın hayat verdiği Komiser Mert'in disiplinli çalışma anlayışı, dizinin temel çatışmalarından birini oluşturacak.

Cevher ne zaman başlıyor, konusu ne? Cevher dizisi oyuncuları

Cevher'in oyuncu kadrosunda Elçin Sangu, Ertan Saban, Hasibe Eren, Elit Andaç Çam, Anıl İlter, Sedef Akalın, Berna Cındıl, Alican Altun, Gökçem Çoban, Mert Özen, İlay Karataş ve Rüzgar Eser Düzenli yer alıyor.

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