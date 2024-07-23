Kars'ta yağışların ardından çıkan dev mantarlar görenleri hayrete düşürdü
Düzenleyen: Ceylan Yıldız / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kars’ta son dönemde artan yağışlar nedeniyle şehir merkezi ve ilçelerdeki çayırlarda çıkan dev beyaz çayır mantarlar görenleri şaşırttı. Mantarlardan bazılarının genişliğinin 40 santimetreyi bulduğu görüldü.
Kars’ta uzun süreli sağanak yağışın ardından dev mantar sayısı arttı. Vatandaşların bir kısmı topladıkları dev mantarları satarken bir kısmı ise evinde değerlendiriyor.
Yahni Dağı eteklerinde toplanan mantarlardan bazılarının genişliğinin 40 santimetreyi bulduğu görüldü. Görenlere "Yok artık" dedirten görüntü hayrete düşürdü.
Kocaman mantarlar görenleri şoke ederken bakana bir daha baktırıyor.
Düzenleyen: Ceylan Yıldız - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı