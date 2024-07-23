Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kars'ta yağışların ardından çıkan dev mantarlar görenleri hayrete düşürdü

Kars'ta yağışların ardından çıkan dev mantarlar görenleri hayrete düşürdü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kars’ta son dönemde artan yağışlar nedeniyle şehir merkezi ve ilçelerdeki çayırlarda çıkan dev beyaz çayır mantarlar görenleri şaşırttı. Mantarlardan bazılarının genişliğinin 40 santimetreyi bulduğu görüldü.

Kars’ta uzun süreli sağanak yağışın ardından dev mantar sayısı arttı. Vatandaşların bir kısmı topladıkları dev mantarları satarken bir kısmı ise evinde değerlendiriyor.

Kars'ta yağışların ardından çıkan dev mantarlar görenleri hayrete düşürdü - 1. Resim

Yahni Dağı eteklerinde toplanan mantarlardan bazılarının genişliğinin 40 santimetreyi bulduğu görüldü. Görenlere "Yok artık" dedirten görüntü hayrete düşürdü.

Kars'ta yağışların ardından çıkan dev mantarlar görenleri hayrete düşürdü - 2. Resim

Kocaman mantarlar görenleri şoke ederken bakana bir daha baktırıyor. 

Kars'ta yağışların ardından çıkan dev mantarlar görenleri hayrete düşürdü - 3. Resim

Kars'ta yağışların ardından çıkan dev mantarlar görenleri hayrete düşürdü - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Hamit Altıntop Galatasaray'a sportif direktör mü olacak? Metin Öztürk açıkladıAdana Feke’de çıkan orman yangını için havadan da çalışma sürüyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ertuğrul Pank motosiklet kazasında hayatını kaybetti - GündemErtuğrul Pank motosiklet kazasında hayatını kaybettiPatronunu 35 milyon TL dolandıran kişi İstanbul'a dönüşte yakalandı - Gündem35 milyonluk vurgun! Patronunu dolandırıp böyle yakalandıAK Parti MKYK Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde başladı - GündemAK Parti MKYK başladıŞanlıurfa'da kaybolan kadının cesedi sulama kanalında bulundu - GündemŞanlıurfa'da kaybolan kadının cesedi sulama kanalında bulunduBodrum'da feci olay! 1 yaşındaki bebek boğularak can verdi - Gündem1 yaşındaki bebek boğularak can verdiErmenistan sınırında silah sesleri: Belediye başkanı 'takip ediliyorum' deyip kurşun yağdırdı - GündemBaşkan 'takip ediliyorum' dedi kurşun yağdırdı
Sonraki Haber Yükleniyor...