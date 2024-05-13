Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde duyurdu! İsrail yüzünden 4 esirle daha irtibat kesildi

Hamas'ın elindeki İngiliz vatandaşı Nadav Popplewell'in İsrail saldırısı nedeniyle ölmesinin ardından Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde 4 esirle daha irtibatın kesildiğini duyurdu

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail hava saldırısında yaralanan İngiliz vatandaşı bir esirin öldüğünü duyurmuştu. Yapılan yeni açıklama ile İsrail güçlerinin bombardımanı nedeniyle "4 Siyonist esiri koruyan grupla irtibatlarının kesildiği" duyuruldu.

4 ESİRLE DAHA İRTİBAT KESİLDİ

Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in son 10 gündür düzenlediği barbar bombardımanlar nedeniyle "4 Siyonist esiri koruyan grupla irtibatlarının kesildiğini" belirtti.

Ebu Ubeyde, 4 esir arasında Hers Goldberg-Polin'in de olduğunu dile getirdi.

ABD vatandaşı olan İsrailli Yahudi 23 yaşındaki Hers Goldberg-Polin, 7 Ekim'de düzenlenen müzik festivalinde rehin alınmıştı.

Kassam Tugayları, daha önce pek çok kez İsrailli esirleri koruyan gruplarla irtibatın kesildiğini ya da esirlerin saldırılar nedeniyle öldüğünü duyurmuştu.

İsrail makamlarına göre Gazze Şeridi'nde bazıları hayatta, bazıları ölü 130'dan fazla İsrailli esir bulunuyor.