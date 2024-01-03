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    Kastamonu'da 86 öğrenciyi hastanelik eden gizem çözüldü

    Kastamonu'da bir üniversitenin yurdunda öğrenciler aniden başlayan göz yaşarması, boğaz yanması gibi şikayetlerle acillere koştu. Toplam 86 öğrenci aynı belirtilerle hastaneye başvuru yapınca valilik olayı araştırmaya başladı. Öğrencileri hasta eden sebep şaşırttı.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kastamonu Üniversitesi yerleşkesinde yayılan gaz kokusu paniğe sebep oldu. Şeyh Şabanı Veli Öğrenci Yurdu’nda kalan çok sayıda öğrenci yayılan gazdan etkilenince hastaneye başvurdu.

    OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

    Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bazı öğrenciler de ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Kastamonu'da 86 öğrenciyi hastanelik eden gizem çözüldü

    İMHA EDİLEN GÖZ YAŞARTICI GAZ RÜZGARLA BÖLGEYE TAŞINDI

    Yaşanan olayla ilgili Kastamonu Valiliği tarafından da yazılı açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı miadı dolmuş göz yaşartıcı gaz fişeklerini bölgedeki bir atış alanında imha etmişti. Ancak rüzgar nedeniyle imha edilen gazlar bölgeye taşınmış ve öğrencileri etkilemişti.

    6 ÖĞRENCİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

    Gazdan etkilenen 86 öğrenciden 80'inin taburcu edildiği belirtilen açıklamada, "3 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 11.30’da, Kastamonu-Daday Yolu üzerinde bulunan Kastamonu Üniversitesi bir erkek öğrenci yurdunda kalan bazı öğrencilerin boğaz ve göz yanması şikayetiyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdukları bilgisi alınmıştır. Yapılan araştırma neticesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığının, miadı dolmuş göz yaşartıcı gaz fişeklerini, bölgedeki bir atış alanında imha ettiği sırada, rüzgarla gazın taşınarak yurttaki öğrencileri etkilediği anlaşılmıştır. Gün içinde 86 öğrenci Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelmiş, bunlardan 80’i gerekli müdahaleler yapılarak ayakta tedavileri sağlanmıştır. 6 öğrencinin tedavisi devam etmekte olup herhangi bir hayati tehlikeleri yoktur. Kısa süre içinde bu öğrencilerimiz de tedavileri tamamlanarak taburcu edileceklerdir." ifadelerine yer verildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    KastamonuGazÖğrenci Yurdu
    Haberler > Gündem > Kastamonu'da 86 öğrenciyi hastanelik eden gizem çözüldü
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