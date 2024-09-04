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Kastamonu’da feci ölüm: Patpatın altında kalarak can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kastamonu’da feci ölüm: Patpatın altında kalarak can verdi
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde tamir etmek istediği patpatın altında kalan Mustafa Bakan hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Feci olay, Cide ilçesi Kanlıkoz köyünde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Bakan kendisine ait olan, 'patpat' diye adlandırılan tarım aletinin kırılan parçasını tamir etmek istedi. 

ÜZERİNE DEVRİLDİ

Tamir sırasında patpat, Bakan'ın üzerine düştü. Patpatın altında kalan Bakan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Bakan'ın cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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