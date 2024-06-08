Kayıp doktor Deniz Toman’dan acı haber: Cansız bedeni bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde yakınlarını ziyaret etmek için gelen ve Salı gününden bu yana kayıp olarak aranan Doktor Deniz Toman’dan acı haber geldi. Jandarma ve AFAD timleri tarafından sürdürülen arama çalışmalarında kayıp doktorun cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.

32 yaşındaki doktor Deniz Toman'dan, salı günü akşam saatlerinde evden ayrıldıktan bir daha kendisinden haber alınamadı. Toman’dan kahreden haber geldi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILMIŞTI

Ailesi tarafından jandarma ekiplerine kayıp ilanı verilen Toman için arama çalışması başlatılmıştı. Toman’ın son olarak İstanbul’da aile hekimi olarak görev yaptığı öğrenildi.

KÖTÜ HABER GELDİ

Babasının yanına giden ve gece saatlerinde evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Doktor Deniz Toman (32) için ekipler hareket geçmişti. Jandarma ve komanda timlerinin yanı sıra arama köpeklerinin de katılımı yapılan arama çalışmalarından kötü haber geldi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Sabah saatlerinde Kadavra köpeğinin de katılımı ile yeniden başlayan arama çalışmalarında kayıp doktorun cansız bedenine ormanlık alanda ulaşıldı.

İNTİHAR MI ETTİ?

Jandarma ekipleri genç doktorun intihar ihtimalini de değerlendirdi. Toman'ın cenazesi, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.