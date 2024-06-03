Kayıp gencin sır ölümü! Vücudundaki izler dehşete düşürdü

İzmir'in Buca ilçesinde evden çıkıp bir daha dönmeyen 16 yaşındaki genç, bir binanın kapalı otoparkında ölü bulundu. Gencin babası, gözyaşları içinde tabuta sarılarak oğlunu son yolculuğuna uğurladı. O anlar tüyleri diken diken etti.

İzmir Buca'da bir gencin evden çıkıp bir daha dönmemesi üzerine aile üyeleri polis ekiplerine 'kayıp' ihbarında bulundu. Yapılan kayıp arama çalışmaları neticesinde 16 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı. Gördükleri karşısında adeta kahrolan aile üyeleri olayı polis ekiplerine bildirdi.

EVLERİNİN 400 METRE İLERİSİNDE BULUNDU

Denizcilik Bölümü'nde okuyan lise öğrencisi 16 yaşındaki Hasan Hüseyin Kaynak'tan dünden beri haber alamayan aile bireyleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kaynak'ı kendi imkanlarıyla da arayan aile bireyleri, evlerinin 400 metre yakınındaki bir apartmanın kapalı otoparkında çocuğu yerde hareketsiz halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından bölge güvenlik çemberine alınırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasan Hüseyin Kaynak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz gencin cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OĞLUNUN TABUTUNA SARILDI

Dünden beri kayıp olarak aradıkları oğullarının cansız bedenini bulan aile sakinleri, hayatını kaybeden Kaynak için gözyaşlarına boğuldu. Otopsi yapılmak üzere Adli Tıp'a götürülen oğlunun tabutuna sarılan annesi, olay yerinde sinir krizi geçirdi.

VÜCUDUNDA MORLUKLAR VAR

Öte yandan olay yerinde yapılan ilk incelemede, Hasan Hüseyin Kaynak'ın vücudunda morluklar olduğu, talihsiz gencin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından netleşeceği öğrenildi.