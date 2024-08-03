Kayseri'de bir kişi 11. kattan düşerek hayatını kaybetti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 11. katın balkonundan düşen bir kişi hayatını kaybetti. Ekiplerin yaptığı kontrollerden sonra ölen kişinin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Alparslan mahallesinde 13 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre, H.İ.Ş. 11. kattaki evinin balkonundan aşağı düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde H.Ş.Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından H.İ.Ş.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Acı haberi alan talihsiz adamın yakınları ise olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.