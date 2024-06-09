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Kayseri'de dehşet olay! Süt dolu kovaya düşen bebek boğuldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Melikgazi ilçesinde ailesinin peynir yapmak için beklettiği süt dolu kovaya düşerek boğulan 14 aylık bebek hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de yaşanan olay tüyler ürpertti. İlçeye bağlı Selçuklu Mahallesi Ahmet Ayşe İnci Caddesi üzerindeki bir ikamette meydana gelen olayda, 14 aylık L.B., iddiaya göre ailesinin peynir yapmak için beklettiği süt dolu kovanın içine düştü.

Kayseri'de dehşet olay! Süt dolu kovaya düşen bebek boğuldu - 1. Resim

SOLUNUMU DURDU

Durumu fark eden ailesi tarafından yapılan ihbar sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri; solunumu duran L.B.'yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı.

BEBEĞİN DURUMU AĞIR

Polis ekipleri olayın meydana geldiği evde inceleme yaparken, L.B.'nin ise yaşam mücadelesinin sürdüğü, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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