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Kayseri'de polise 'Başımı eğemezsiniz' diyen sürücüye 360 bin TL ceza!

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Polis aracına binmemek için direnen ve ekiplere "Başımı eğemezsiniz" diyen sürücü, alkol testini de reddetti. Çeşitli trafik ihlallerinden toplam 360 bin TL ceza kesilen sürücünün otomobili 60 gün trafikten men edildi.

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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü kovalamaca neticesinde yakalandı. Ekiplere zor anlar yaşatan ve mukavemet gösteren sürücü polis aracında kafes bölününe binmemekte ısrar ederek, ‘başımı eğemezsiniz’ dedi. Alkol testini reddeden sürücüye 360 bin TL idari para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, O.D. idaresindeki 38 SH 467 plakalı araca ‘dur’ uyarısı yaptı. Ekiplerin ihtarına uymayan O.D. kaçmaya başladı. O.D. kısa süren kovalamaca neticesinde Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Yokuş Sokak’ta polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakayı ele veren O.D. polis ekiplerine zor anlar yaşatarak mukavemet gösterdi. Ekipler tarafından polis aracının kafes bölümüne bindirilmek istenen O.D. direnerek, ekiplere ‘başımı eğemezsiniz’ dedi. Gözaltına alınan sürücü gerekli işlemler için karakola sevk edildi.

Kayseride polise Başımı eğemezsiniz diyen sürücüye 360 bin TL ceza!
Başlık ResmiKayseride polise Başımı eğemezsiniz diyen sürücüye 360 bin TL ceza!

Öte taraftan, karakolda alkol testini reddeden O.D.’ye trafiğin ilgili maddelerinden 360 bin TL idari para cezası yazıldığı belirtildi. Araç 60 gün süreyle trafikten men edilerek, çekiciyle otoparka kaldırıldı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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