Trafik kazasında yaralanmıştı! Polis memuru Tayfun Akalan'dan acı haber

Van Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Tayfun Akalan, geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Acı haberin ardından İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi bir taziye mesajı yayımladı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Van Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapan Polis Memuru Tayfun Akalan, geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı.

Kaza sonrası hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Akalan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN TAZİYE PAYLAŞIMI

Acı haberin ardından İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı. Şehit polis memurunun fotoğrafını paylaşan Bakan Çiftçi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Van Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Tayfun Akalan, meydana gelen trafik kazasında yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun."

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Van'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit olan Polis Memurumuz Tayfun Akalan'a Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır diliyorum.

Milletimizin başı sağ olsun."

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala