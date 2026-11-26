Eskişehir’deki gece eğitimi uçuşu sırasında düşen askeri helikopterde şehit olan 5 askerimiz bugün son yolculuklarına uğurlanacak. İlk incelemelerde "vertigo" şüphesi üzerinde durulurken şehitlerin arkalarında bıraktığı hüzünlü hikayeler ise yürek dağladı. Kiminin yeni yuva kurduğu kimininse tüm afetlerde yüzlerce hayat kurtardığı öğrenildi.

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Milli Savunma Bakanlığı Eskişehir’de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerine ait helikopterde görevli 5 askerin şehit olduğunu açıklamıştı.

Kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlerin isimlerinin ise Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut, Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan, Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ olduğu öğrenilmişti.

Şehit düşen 5 kahraman askerimiz bugün son yolculuklarına uğurlanacak. Dün Ankara Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından, bugün Eskişehir’de düzenlenecek resmi törenle memleketlerine gönderilecek olan şehitlerden geriye gözleri yaşartan hayat hikâyeleri kaldı.

AFETLERDE YÜZLERCE CAN KURTARMIŞTI

Şehit Öğretmen Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, Eskişehir 1. Ana Jet Üssü'nde arama kurtarma ekiplerinin koordinasyonunu yürütüyordu. Daha önce Merzifon'da çağrı adı "Melek" olan 203'üncü Personel Kurtarma Filosu’na komuta eden Çöl; Sinop sel felaketi, Hatay depremi ve Karadeniz’deki gemi batığı gibi sayısız kritik operasyonda yüzlerce hayat kurtarmıştı. Üç ayda bir zorunlu olan harekât hazırlığı kapsamında gece uçuşuna çıkan kahraman albayın öğretmen eşi, acı haberi Öğretmenler Günü'nde aldı.

Kazada vertigo şüphesi! Eskişehir şehitlerinden geriye bu hüzünlü hikayeler kaldı: Afetlerde yüzlerce hayat kurtarmış

3 AY ÖNCE BABA OLMUŞTU

Denizli Sarayköylü Hava Personel Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan (45), evli ve 3 çocuk babasıydı. Eşi Nesrin Demirhan’ın üçüncü evlatlarını henüz 3 ay önce dünyaya getirdiği öğrenildi. Baba Cengiz ve anne Bilgi Demirhan’a acı haber verilirken, şehitten geriye kazadan kısa süre önce helikopterden halatla sarkarak yaptığı eğitimin fotoğrafı kaldı.

Kazada vertigo şüphesi! Eskişehir şehitlerinden geriye bu hüzünlü hikayeler kaldı: Afetlerde yüzlerce hayat kurtarmış

ACI HABERİ ALAN ABLA FENALAŞTI

Sivas'ın Kangal ilçesi Alacahan köyü nüfusuna kayıtlı 2 çocuk babası Hava Pilot Kıdemli Üsteğmen Halil Karabulut’un (33) şehadet haberi, anne Hülya ve baba Kadir Karabulut’a sağlık ekipleri eşliğinde ulaştırıldı. Kardeşinin acısına dayanamayan veteriner hekim ablası Zeliha Çetin fenalık geçirirken, Karabulut’un bugün Sivas’ta toprağa verileceği bildirildi.

Kazada vertigo şüphesi! Eskişehir şehitlerinden geriye bu hüzünlü hikayeler kaldı: Afetlerde yüzlerce hayat kurtarmış

YENİ YUVA KURMUŞTU

Aslen Afyonkarahisar Dinarlı olan Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ’ın kısa süre önce dünyaevine girdiği öğrenildi. Antalya Konyaaltı’ndaki baba ocağına Türk bayrakları asılıp taziye çadırı kurulurken, vücut geliştirme sporuyla ilgilenen genç astsubaydan geriye spor salonundaki antrenman görüntüleri kaldı.

Kazada vertigo şüphesi! Eskişehir şehitlerinden geriye bu hüzünlü hikayeler kaldı: Afetlerde yüzlerce hayat kurtarmış

Tuğba Erarslan ile evli ve 2 çocuk babası olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan’ın (41) acı haberi Kayseri Melikgazi’deki ailesine verildi. Türk bayraklarıyla donatılan baba evinin önünde sağlık ekipleri hazır bekletilirken, mahalle sakinleri acılı aileyi yalnız bırakmadı.

Kazada vertigo şüphesi! Eskişehir şehitlerinden geriye bu hüzünlü hikayeler kaldı: Afetlerde yüzlerce hayat kurtarmış

KAZADA "VERTİGO" İHTİMALİ MASADA

Öte yandan kazanın kesin nedenini belirlemek üzere başlatılan teknik incelemeler çok yönlü olarak sürüyor. Gece görüş gözlüğü eğitiminin ardından iniş talimatı alarak üsse yönelen ve Albay Mehmet Çöl ile Üsteğmen Halil Karabulut’un kontrolündeki helikopterin ters vaziyette bulunması, pilotlarda şiddetli baş dönmesi ve mekânsal yönelim kaybına yol açan "vertigo" şüphesini gündeme getirdi.

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