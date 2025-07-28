Kazakistan-Türkiye zirvesi için tarih belli oldu! Erdoğan ve Tokayev görüşecek

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine 28-29 Temmuz tarihlerinde resmi bir ziyaret gerçekleştirmek üzere Ankara’ya gelecek.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine 28-29 Temmuz tarihlerinde resmi bir ziyaret gerçekleştirmek üzere Ankara’ya gelecek.

Ziyarete ilişkin açıklama, Cumhurbaşkanlığı İletişim Direktörü Burhanettin Duran tarafından yapıldı.

Duran, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ziyaret kapsamında Türkiye ile Kazakistan arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısının düzenleneceğini belirtti.

"GELİŞTİRİLMİŞ STRATEJİK ORTAKLIK"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak görüşmelerde, iki ülke arasında “Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık” kapsamında kaydedilen ilerlemeler ele alınacak, bu ortaklığın daha da derinleştirilmesine yönelik adımlar değerlendirilecek.

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Açıklamada ayrıca, görüşmeler sırasında güncel küresel ve bölgesel gelişmelerin de gündeme geleceği ifade edildi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin hukuki temelini güçlendirmek amacıyla heyetler arası görüşmeler sırasında çeşitli anlaşmaların imzalanmasının öngörüldüğü bildirildi.