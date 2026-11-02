İstanbul ve Mersin'de 2024 yerel seçimlerinde CHP listelerinde seçilen DEM Partili isimler, CHP'den ayrılma kararı aldı. DEM Parti, 2024'teki yerel seçimlerde 'kent uzlaşısı' ile CHP listelerinden seçilen meclis üyelerinin DEM Parti'ye geçeceğini duyurdu. Karar İstanbul ve Mersin belediye meclislerindeki dengeleri değiştirirken olası bir İBB Başkanvekilliği seçiminde yönetimin el değiştirme ihtimalini doğurdu.

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Son yerel seçimlerde 'kent uzlaşısı' kapsamında İstanbul ve Mersin'de CHP listelerinden seçilen DEM Partili isimler, CHP'den ayrılma kararı aldı.

DEM Parti, 2024'teki yerel seçimlerde 'Kent Uzlaşısı' ile CHP listelerinden seçilen meclis üyelerinin DEM Parti'ye geçeceğini açıkladı.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, son dönemde yaşanan gelişmelerin kent kzlaşısı kapsamında seçilen belediye meclis üyeleriyle birlikte değerlendirildiği vurgulanarak, meclis üyelerinin DEM Parti'ye katılım konusunda talebinin olumlu karşılandığı ifade edildi.

Açıklamada "Meclis üyelerimiz bundan sonra görevlerini partimizin çatısı altında yerine getirecektir" sözlerine yer verildi.

Kent uzlaşısı dağıldı! CHP listelerinden seçilenler DEM Parti'ye geçiyor

İBB EL DEĞİŞTİREBİLİR

İBB Meclisinde CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye katıldığını açıklayan üyelerin sayısı 84'e ulaştı. İBB'nin resmi internet sitesindeki üye listesi henüz güncellenmezken, açıklama yapmayan 93 üyenin CHP'de kaldığı esas alınarak yeni bir siyasi dağılım tablosu oluşturuldu.

İBB Meclisi'nde güncel üye dağılımı şu şekilde:

- AK Parti: 130 üye

- CHP: 93 üye

- Yeni Parti: 84 üye

- MHP: 6 üye

- Bağımsız: 4 üye

- BBP: 2 üye

Kent uzlaşısı dağıldı! CHP listelerinden seçilenler DEM Parti'ye geçiyor

KENT UZLAŞISI DAVASINDA KARAR ÇIKMIŞTI

Aralarında Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür ile Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel’in de bulunduğu tutuksuz 10 sanığın ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan yargılandığı ‘Kent uzlaşısı’ davasının duruşması 7 Ekim'de İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

8 BERAAT, 2 HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, 8 sanığın beraatine, 2 sanığın ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme heyeti kararında, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday, Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe ile Üsküdar ve İBB Meclis Üyesi Bülent Kayğun hakkında beraat kararı verdi.

2 SANIĞA 6 YIL 3 AY HAPİS

Öte yandan mahkeme Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen hakkında ise 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına hükmetti.

İDDİANAMEDE NELER VAR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) mensubu olduğu tespit edilen sanıkların, 31 Mart 2024'teki yerel seçim sonrasında bulundukları ilçe belediyelerinde görev yapmaya başladıkları ifade edilmişti.

Sanıkların "kent uzlaşısı" formülü kapsamında faaliyet gösteren örgüt mensuplarından olduklarının anlaşılması üzerine haklarında soruşturma başlatıldığı belirtilen iddianamede, sanıkların terör örgütü PKK ile bağları olduğuna ilişkin çeşitli değerlendirmeler yer almıştı.

İddianamede, sanıklardan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel'in evinde yapılan aramada ele geçirilen dokümanda el yazısıyla yazılmış, "Şüphe yoktur. 6-8 Ekim olaylarının toplumsal açıdan oluşturduğu derin yaraları sarmanın yolu bu olaylar ile ilgili hakikatin açığa çıkarılması-10 Ekim." ifadesinin bulunduğu metnin yer aldığı aktarılmıştı.

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