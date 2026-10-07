Tutuksuz 10 sanığın ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan yargılandığı ‘Kent uzlaşısı’ davasında karar çıktı. Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday, Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe ile Üsküdar ve İBB Meclis Üyesi Bülent Kayğun hakkında beraat kararı verildi. Mahkeme 2 sanığa da 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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Aralarında Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür ile Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel’in de bulunduğu tutuksuz 10 sanığın ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan yargılandığı ‘Kent uzlaşısı’ davasının duruşması İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya tutuksuz sanıklar Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kayğun, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, İkbal Polat ve Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe ile avukatları katıldı. İBB Başkanvekili Nuri Aslan da duruşmayı takip etti.

‘Kent uzlaşısı’ davasında karar: 8 beraat, 2 hapis cezası

8 BERAAT, 2 HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, 8 sanığın beraatine, 2 sanığın ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme heyeti kararında, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday, Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe ile Üsküdar ve İBB Meclis Üyesi Bülent Kayğun hakkında beraat kararı verdi.

‘Kent uzlaşısı’ davasında karar: 8 beraat, 2 hapis cezası

Kimler hakkında beraat kararı verildi?

Adı Soyadı Görevi Karar Cemalettin Yüksel Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Beraat Livan Gür Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Beraat Güzin Alpaslan Fatih Belediye Meclis Üyesi Beraat Hasan Özdemir Tuzla Belediye Meclis Üyesi Beraat Nesimi Aday Adalar Belediye Meclis Üyesi Beraat Sinan Gökçe Şişli Belediye Meclis Üyesi Beraat Bülent Kayğun Üsküdar ve İBB Meclis Üyesi Beraat

2 SANIĞA 6 YIL 3 AY HAPİS

Öte yandan mahkeme Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen hakkında ise 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına hükmetti.

İDDİANAMEDE NELER VAR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) mensubu olduğu tespit edilen sanıkların, 31 Mart 2024'teki yerel seçim sonrasında bulundukları ilçe belediyelerinde görev yapmaya başladıkları ifade edilmişti.

Sanıkların "kent uzlaşısı" formülü kapsamında faaliyet gösteren örgüt mensuplarından olduklarının anlaşılması üzerine haklarında soruşturma başlatıldığı belirtilen iddianamede, sanıkların terör örgütü PKK ile bağları olduğuna ilişkin çeşitli değerlendirmeler yer almıştı.

İddianamede, sanıklardan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel'in evinde yapılan aramada ele geçirilen dokümanda el yazısıyla yazılmış, "Şüphe yoktur. 6-8 Ekim olaylarının toplumsal açıdan oluşturduğu derin yaraları sarmanın yolu bu olaylar ile ilgili hakikatin açığa çıkarılması-10 Ekim." ifadesinin bulunduğu metnin yer aldığı aktarılmıştı.

ÖRGÜTÜN KIRSALINDA FOTOĞRAFLAR

Söz konusu yazının HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısıyla terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının gerçekleştirdiği 6-7-8 Ekim 2014'te Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşanan sokak olaylarına ilişkin yazıldığının anlaşıldığı anlatılan iddianamede, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi sanık Elif Gül'ün, eşi Fethi Ahmet Gül ve kızı Dilan Gül ile terör örgütünün kırsal alanında 1-2 Kasım 2014'te çekilen fotoğraflarının bulunduğu belirtilmişti.

İddianamede, emniyet tarafından yapılan araştırmalarda Elif Gül ile eşinin 29 Ekim 2014'te Şırnak Habur Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptıkları, aynı yıl 2 Kasım'da ise giriş yaptıkları bilgisi verilerek, sanık Gül'ün, örgütün sözde özel kuvvetler sorumlularından olan akrabası İshak Özçaktu'yla da 2012'de çekilen fotoğrafının ele geçirildiği kaydedilmişti.

"BELEDİYELERE SIZMA" TALİMATI

Sanıkların evlerindeki aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği, HTS incelemeleri sonucu terör örgütüyle irtibatlı çok sayıda kişiyle iletişim kurduklarının tespit edildiği aktarılan iddianamede, bazı sanıkların "kent uzlaşısı" olarak bilinen, terör örgütü mensuplarının metropol belediyelerine sızdırılması talimatı doğrultusunda İstanbul'daki çeşitli ilçe belediyelerine yerleştirildikleri, çoğunun ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclis üyesi olmalarının sağlandığı ifade edilmişti.

İddianamede, sanıkların terör örgütünün mali yapısının desteklenmesi ve alan saha gücünün artırılmasını ortak şekilde hedefledikleri kaydedilerek, üyesi oldukları HDK'nın, terör örgütünün yasal görünümlü bir cephe yapılanması ve TBMM'ye alternatif bir meclis, hiyerarşik olarak terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Türkiye yürütmesi olan KCK/TDÖ parça örgütlenmesi altında siyasi alan yapılanmasının çatı yapısı olduğu anlatılmıştı.

Benzeri oluşum Demokratik Toplum Kongresinin (DTK), Yargıtay 16. Ceza Dairesi kararıyla terör örgütünün unsuru ve terör örgütü olarak kabul edildiği belirtilen iddianamede, KCK yürütme konseyi üyelerinin talimat ve telkinlerinde "demokratik özerklik" amaçlarına ulaşmak için hayata geçirilen "kent uzlaşısı" stratejisi kapsamında HDK ve unsurlarına rol verildiğine işaret edilmişti.

15 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENMİŞTİ

İddianamede sanıkların, terör örgütüyle organik bağ kurduğu ve üzerlerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde çeşitlilik, yoğunluk ve süreklilik içerecek şekilde gerçekleştirdikleri anlatılarak, "Terör örgütünün metropol illerde etkinliğini arttırma amacına haiz 'kent uzlaşısı' faaliyetinin hayata geçmesi adına iştirakleri tespit edilecek diğer tüm kişilerin deşifre edilmesi için soruşturmalarımız derinleştirilerek devam edecektir." ifadesine yer verilmişti.

Bu nedenlerle sanıklar Livan Gür, Cemalettin Yüksel, Turabi Şen, Hasan Özdemir, Bülent Kayğun, Elif Gül, Güzin Alpaslan, İkbal Polat, Sinan Gökçe, Nesimi Aday'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7'şer yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

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