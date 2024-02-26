Kent uzlaşısı mı Kandil ittifakı mı? Anket yapıldı, seçmenden İmamoğlu'na soğuk duş

CHP ve DEM Parti arasında yerel seçim öncesi "kent uzlaşısı" adı altında yapılan aday çalışmalarına ilişkin anket yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kandil İttifakı" dediği bu durum, ankete katılanların da yüzde 76'sı tarafından doğru bulunmuyor. Katılımcıların yüzde 72'si ise CHP'nin bu şekilde başarılı olamayacağını düşünüyor.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı haftalar kala siyasi partiler adaylarını açıkladı, çalışmalarına ise hız verdi.

CHP VE DEM PARTİ ARASINDA "KENT UZLAŞISI" ÇIKMAZI

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Sözcüsü Ayşegül Doğan geçtiğimiz günlerde DEM Parti'nin 8 büyükşehir, 5 il ve 367 ilçe belediye başkanlığı için adaylarını açıklamıştı. Partisinin bazı bölgelerdeki aday belirleme sürecinin devam ettiğini söyleyen Doğan, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz ilçesi ve İstanbul'un Esenyurt ilçesinde "kent uzlaşısı" kapsamında ortak aday belirlediklerini ifade etmişti.

CHP lideri Özgür Özel ise kent uzlaşısı kapsamında DEM Parti ile bir protokol yapmadıklarını ancak bir seçim bölgesinde DEM Parti'nin kendi kriterlerine uyan aday olması durumunda onu destekleyebileceğini ifade ettiğini söylemişti.

ERDOĞAN "KANDİL" GÖNDERMESİ YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili bir açıklamasında, "'Kent uzlaşısı' diyerek Kandil'le uzlaşı arayışına girmesi, CHP'nin bu ülkeyle ve bu milletle hiçbir ortak noktasının kalmadığına işaret ediyor." demişti.

YÜZDE 76'LIK KESİM DOĞRU BULMUYOR

Siyaset kulislerinde "kent ittifakı-uzlaşısı" kavramları dilden dile dolaşırken; seçmenin bu konudaki bakış açısına dair bir anket çalışması yapıldı. Abdulkadir Selvi'nin yayınladığı Optimar anketinde 2000 seçmene 17-21 Şubat 2024 tarihleri arasında çeşitli sorular yönetildi.

Öncelikle “Kent uzlaşısı” olarak anılan bu duruma, ankete katılanların yüzde 58.6’sı "ittifak" diyor. “CHP ve DEM Parti arasında ilan edilen kent uzlaşısı ittifakını doğru buluyor musunuz?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 76.6’sı hayır diyor. Evet diyenlerin oranı yüzde 23.4.

YÜZDE 72'LİK KESİM "BAŞARISIZ OLUR" DİYOR

Optimar, “CHP VE DEM PARTİ arasında gerçekleşen kent uzlaşısı ittifakının başarılı olacağını düşünüyor musunuz?” sorusunu da vatandaşlara yöneltti. Ankete katılanların yüzde 72’si bu "uzlaşı"nın başarılı olamayacağını düşünüyor.