Kılıçdaroğlu'ndan Cafer Mahiroğlu hakkında suç duyurusu: Kamu davası açılması talep edildi

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki sözleri yargıya taşındı. Kılıçdaroğlu, Mahiroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına iletilen suç duyurusu dilekçesinde 'gerçek dışı ve ağır suçlamalar' vurgusu yapıldı. Mahiroğlu hakkında ayrıca kamu davası açılması talep edildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cafer Mahiroğlu hakkında, sosyal medya paylaşımında kendisine yönelik "hakaret, iftira ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarını işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

"GERÇEK DIŞI VE AĞIR SUÇLAMALAR"

Kılıçdaroğlu'nun avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ilettiği suç duyurusu dilekçesinde, Mahiroğlu'nun 10 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'na karşı "gerçek dışı ve ağır suçlamalarda bulunduğu" öne sürüldü.

Cafer Mahiroğlu

KAMU DAVASI TALEP EDİLDİ

Dilekçede, paylaşımın, adli süreçlerin bir siyasi planın parçası gibi sunulmasının kamuoyunda yargı ve kamu kurumlarına ilişkin gerçeğe aykırı bir algı oluşturduğu belirtilerek, eylemin halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu kapsamında da değerlendirilmesi istendi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon! 4 ilde 7 gözaltı

Başvuruda, Mahiroğlu hakkında hakaret, iftira ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından soruşturma başlatılması ve şüpheli hakkında kamu davası açılması talep edildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala