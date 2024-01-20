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    Kılık değiştirerek İzmir'e girmiş: Interpol'ün aradığı Kazak şüpheli Türkiye'de yakalandı

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir şüpheli daha Türkiye'den çıktı. Kılık değiştirerek ülkeye giren ve İzmir'de suç faaliyetlerine devam eden Kazakistan vatandaşı O.O. eş zamanlı baskınlarla yakalandı.

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    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Dünyanın her yerinden uyuşturucu ticareti yapan mafya babaları, uyuşturucu baronları ve suç örgütü liderlerinin kaçtığı Türkiye'de operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. 

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, "uluslararası organize suç örgütüne üye olma", "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama", "yolsuzluk" gibi suçlardan kırmızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu O.O'nun İzmir'de bulunduğunu belirledi.

    KILIK DEĞİŞTİRMİŞ

    Uluslararası alanda ve ülkesi Kazakistan'da birçok suça karıştığı ve kılık değiştirerek geldiği İzmir'de de suç faaliyetlerine devam ettiği kaydedilen O.O'nun bulunabileceği iki adrese baskın düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı.

    SINIR DIŞI EDİLECEK

    İşlemin ardından sulh ceza hakimliğince tutuklanan O.O'nun, sınır dışı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

    20 GÜNDE 114 KİŞİ YAKALANDI

    Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak 2024 tarihinden bu yana, Kafes Operasyonları ile birlikte 12 ülke tarafından kırmızı bültenle aranan 114 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı. Operasyonda yakalanan şahısların, 'Organize Suç Örgütü Üyeliği', 'Yasadışı Silah Ticareti', 'Uyuşturucu Madde Ticareti', 'Kasten Öldürme', 'Göçmen Kaçakçılığı', 'Nitelikli ve Mali Dolandırıcılık', 'Soygun ve Hırsızlık', 'Resmi Belgede Sahtecilik ve Vergi Kaçakçılığı'  suçlarından arama kayıtları olduğu tespit edilmişti. 

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    InterpolKırmızı Bültenİzmir
    Haberler > Gündem > Kılık değiştirerek İzmir'e girmiş: Interpol'ün aradığı Kazak şüpheli Türkiye'de yakalandı
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