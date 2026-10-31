Kırgızistan Cumhurbaşkanı, Türk yatırımcıları ülkesine davet etti: İhlas Holding'i örnek gösterdi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde İhlas Holding'in ülkesindeki enerji yatırımlarını örnek göstererek Türk yatırımcılara iş birliği çağrısında bulundu.

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Türk Devletleri Teşkilatı 13’üncü Liderler Zirvesi’nde konuşan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türk yatırımcıları ülkesine davet ederek, İhlas Holding’in Kırgızistan’daki yatırımlarını örnek gösterdi.

Günümüzde yaşanan jeopolitik ve ekonomik değişimlerin ülkelerin ortak hareket etmesini gerekli kıldığını dile getiren Caparov “Bu şartlarda Türk Devletleri Teşkilatının önemi giderek artmaktadır. Ülkelerimizin coğrafi konumları, ekonomik imkânları ve doğal kaynakları iş birliğinin genişletilmesi için uygun şartları oluşturmaktadır. Kırgızistan Cumhuriyeti, somut sonuçlara dayalı bir iş birliğinden yanadır. 2025 yılında Kırgızistan’ın TDT’ye üye ülkelerle ticaret hacmi 3,3 milyar dolara ulaşmış ve 2024 yılına kıyasla yüzde 36 artış göstermiştir. Bu rakam karşılıklı ticaretin daha da artırılması için önemli bir potansiyelin bulunduğunu göstermektedir” diye konuştu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Kırgızistan’ın ortak yatırım projelerinin hayata geçirilmesi ve üretim zincirlerinin oluşturulmasından yana olduğunu belirterek “Bu alanda özel yasal rejim ve statüye sahip Tamçı Özel Finans ve Yatırım Bölgesi’ni önemli bir platform olarak sayıyoruz. Kardeş ülkelerimizin iş dünyası temsilcilerini Tamçı Bölgesi’nin potansiyelinden yararlanmaya davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Enerji iş birliğinin artırılmasının önemine dikkati çeken ve Kırgızistan Cumhuriyeti’nin önemli bir hidroelektrik enerji potansiyelinin ve yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi için geniş imkânlara sahip olduğunu aktaran Caparov “Ülkenin hidroelektrik enerji potansiyelinin yalnızca yaklaşık yüzde 15’i kullanılmaktadır. Bu alandaki başarılı iş birliğinin örneklerinden biri olarak Türk şirketi İhlas Holding’in katılımıyla hayata geçirilmekte olan Kazarman Hidroelektrik Santrali Projesi’ni belirtmek isterim. Enerji alanındaki karşılıklı yarara dayalı iş birliğini geliştirmek amacıyla ilgili tüm yatırımcıları ortak girişimleri hayata geçirmeleri için davet ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

TDT üye ülkeler arasında turizm ve kültür alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine vurgu yapan Caparov, ülkelerin zengin kültürel mirası, tarihî eserleri ve eşsiz doğal güzelliklerinin turizmin geliştirilmesi için geniş imkânlar sunduğunu dile getirdi.

KAZARMAN BÖLGE İÇİN STRATEJİK BİR PROJE

İhlas Holding, iştiraki Orta Asya Investment Holding ile Kırgızistan’da toplam 6,26 milyar dolar değerinde ve 2.217 MW kurulu güce sahip 6 HES projesini kapsayan dev bir enerji hamlesi yürütüyor.

Caparov’un da örnek gösterdiği 912 MW kapasiteli Kazarman HES Projesi devasa yatırımların en önemli ayağı olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 3 milyar dolar bütçeli bu projenin temelini, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören haziran ayında atmıştı.

Ülkenin elektrik ihtiyacının %20’sini karşılaması beklenen Kazarman HES Projesi, Kırgızistan tarafından “Ulusal Yatırım Projesi” statüsünde desteklenmektedir.

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