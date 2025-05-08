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Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Türkiye'ye getirildiler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Türkiye&#039;ye getirildiler
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 2 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan M.S. ve H.A.'nın Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, bu kabine döneminde 333 suçlunun ülkeye iadesinin sağlandığı bilgisini verdi.

Yerlikaya sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kırmızı bültenle aradığımız 2 suçluyu daha ülkemize getirdik. Bizden kaçamayacaklar. Bu kabine dönemimizde 333 suçlunun ülkemize iadesini sağladık.

Kırmızı Bültenle Uluslararası Seviyede Aradığımız M.S. ve H.A. isimli şahıslar Gürcistan’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu;

'Silahla birden fazla kişi ile birlikte yağma' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız M.S. isimli şahıs ile, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız H.A. isimli şahıslar Gürcistan’da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlandı.

Bu kabine dönemimizde; 16’sı terör, 80’ i organize suç örgütü üyesi, 68’i uyuşturucu ticareti, 169’u çeşitli suçlardan olmak üzere; toplam: 333 kırmızı bültenle aradığımız şahsı yurtdışında yakalatarak ülkemize iadesini sağladık.

Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar"

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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