Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kırşehir'de Telegram üzerinden 20 milyon TL dolandırıcılık yaptılar

Kırşehir'de Telegram üzerinden 20 milyon TL dolandırıcılık yaptılar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kırşehir&#039;de Telegram üzerinden 20 milyon TL dolandırıcılık yaptılar
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırşehir'de Telegram hesapları üzerinden dolandırıcılık yapan ve 10 gün içinde 20 milyon TL para toplamayı başaran çete, polis ekiplerinin yaptığı operasyon ile tutuklandılar.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri “Sahte ve çalıntı Telegram" hesapları üzerinden borç para isteme ve yatırım bahanesiyle insanları dolandıran şebeke üzerine inceleme başlattı. 

Kırşehir'de Telegram üzerinden 20 milyon TL dolandırıcılık yaptılar - 1. Resim

10 günde 20 milyon TL'lik dolandırıcılık yapıkları tespit edilen 6 kişi Kırşehir merkezli başlatılan eş zamanlı operasyonlarda; Antalya, Eskişehir, Hatay ve Hakkari illerinde yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra emniyette ifadeleri alınan şüpheliler; M.M.Y., M.Z.B., Ö.F.Y., N.S.G., H.Y. ve D.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.

Şüphelilerin dijital materyallerine el konulurken, yaşanan siber dolandırıcılık olayı ile ilgili operasyonların devam ettiği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bursa'daki nişanlı dehşetinde acı gelişme: Elif'in iki bacağı da kesildi...Rusya'dan Ukrayna savaşının barışa kavuşmaması hakkında ABD ve Avrupa ülkelerini suçladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
112 yıllık tarihi konağı MHP Erzurum İl Başkanlığı satın aldı - Gündem112 yıllık tarihi konağı MHP Erzurum İl Başkanlığı satın aldıManisa'da 60 yaşındaki adam evinde ölü bulundu! - GündemBir süredir haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu16 gündür haber yok! Narin Güran'ın yaşadığı 120 haneli köyle ilgili yeni karar - GündemNarin'in yaşadığı 120 haneli köyle ilgili yeni kararBursa'daki nişanlı dehşetinde acı gelişme: Elif'in iki bacağı da kesildi... - GündemElif'in iki bacağı da kesildi...Tekirdağ'da koçun güzelini seçip, oğlak yeme yarışı yaptılar - GündemÖnce güzelini seçtiler sonra yedilerKocaeli'de mide bulandıran istismar vakası: İki kardeşe yaptıkları kan dondurdu - GündemKocaeli'de mide bulandıran istismar vakası
Sonraki Haber Yükleniyor...