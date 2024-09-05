Kırşehir'de Telegram üzerinden 20 milyon TL dolandırıcılık yaptılar

Kırşehir'de Telegram hesapları üzerinden dolandırıcılık yapan ve 10 gün içinde 20 milyon TL para toplamayı başaran çete, polis ekiplerinin yaptığı operasyon ile tutuklandılar.

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Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri “Sahte ve çalıntı Telegram" hesapları üzerinden borç para isteme ve yatırım bahanesiyle insanları dolandıran şebeke üzerine inceleme başlattı.

10 günde 20 milyon TL'lik dolandırıcılık yapıkları tespit edilen 6 kişi Kırşehir merkezli başlatılan eş zamanlı operasyonlarda; Antalya, Eskişehir, Hatay ve Hakkari illerinde yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra emniyette ifadeleri alınan şüpheliler; M.M.Y., M.Z.B., Ö.F.Y., N.S.G., H.Y. ve D.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.

Şüphelilerin dijital materyallerine el konulurken, yaşanan siber dolandırıcılık olayı ile ilgili operasyonların devam ettiği öğrenildi.