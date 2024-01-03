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    KKTC Başbakanı da Adıyaman'da: İsias Otel davası başladı

    Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından yıkılan ve voleybol turnuvası için kentte bulunan Kuzey Kıbrıslı öğrenciler dahil 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel'le ilgili dava başladı. 11 sanığın hakim karşısına çıkacağı duruşmaya KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile yaşamını yitiren sporcuların aileleri de katıldı.

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin 5'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına başlandı.

    3. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin zemin katındaki çok amaçlı konferans salonda görülen duruşmaya, sanıklar Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı. Duruşma sanıkların kimlik tespitiyle başladı.

    ADLİYEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sporcu, öğretmen ve tur rehberinin de bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği otele ilişkin duruşma nedeniyle adliyede geniş güvenlik önlemi alındı.

    Dava kapsamında hazırlanan iddianamede şüpheliler, "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olmakla" suçlanıyor. İddianameyi eksik bulduğunu belirten Kuzey Kıbrıslı aileler ve avukatları ise yargılamanın “olası kast” suçlaması üzerine kurulması gerektiğini savunuyor.

    KKTC Başbakanı da Adıyaman'da: İsias Otel davası başladı

    KKTC BAŞBAKANI DA DURUŞMADA

    Duruşmaya, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, yaşamını yitiren sporcuların aileleri ile taraf avukatları katıldı. Başbakan Üstel, adliye önündeki gazetecilere, depremlerde hayatını kaybeden yaklaşık 50 bin kişinin arasında KKTC vatandaşları ve "şampiyon meleklerin" de bulunduğunu söyledi.

    KKTC Başbakanı da Adıyaman'da: İsias Otel davası başladı
    KKTC Başbakanı Ünal Üstel

    Acılarının büyük olduğunu ifade eden ve 100 kişilik heyetle Adıyaman'a gediklilerini ifade eden Üstel, şunları kaydetti:

    "Dava bizim için çok önemlidir. İsias Oteli davası, depreme ilişkin davalardan biridir. Dolayısıyla dava görüşülecek ve çıkacak netice hem Türkiye açısından diğer davalara emsal açısından önemlidir, hem de KKTC için çok önemlidir. Çünkü İsias davası bizim de davamızdır. Biz Türkiye Cumhuriyetinin yüce Türk adaletine güveniyoruz. Kanunlar çerçevesinde yargılama sürecinde suçluların alacakları cezalar diğer davalarda emsal olacaktır. Bundan dolayı önemlidir. O yüzden acılarımız büyüktür ve paylaşıyoruz. Dava sonuçlanana kadar Adıyaman'da kalacağız. Adaletin tecelli edeceğine inancım tamdır."

    'İSİAS OTELİ'Nİ OLUŞTURAN HER BİREY SUÇLUDUR'

    Şampiyon Melekler Derneği Başkanı Ruşen Karakaya ise amaçlarının sadece İsias Oteli'ne ilişkin davada sanıkların cezalandırması olmadığını vurguladı.

    Tüm depremzedeler için Adıyaman'da bulunduklarını aktaran Ruşen, "Deprem bu ülkenin bir gerçeğidir. Aktif fay hatlarında deprem olması kaçınılmazdır. Tarih yüzyıllarca bu coğrafyada depremlere tanık olmuştur ama binlerce masumun canlarını alan bizleri de diri diri öldüren depremler değildir adete toplu mezar inşa eden ve bunlara katkı sağlayan ve göz yumanlardır. İsias Oteli'ni oluşturan her birey suçludur. Deprem sanıklarının tümü cinayetle yargılanmalıdır." dedi.

    Şarkıcı Haluk Levent de yaşamını yitirenlerin ailelerinin yanında olmaya gayret edeceğini dile getirerek, davanın takipçisi olacağını aktardı.

    KKTC Başbakanı da Adıyaman'da: İsias Otel davası başladı

    Turist Rehberleri Birliği Başkanı Hakan Eğinlioğlu da suçluların cezalandırılmasını temenni etti.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Deprem
    Haberler > Gündem > KKTC Başbakanı da Adıyaman'da: İsias Otel davası başladı
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