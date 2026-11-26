KKTC'de 27 kişinin hayatını kaybettiği, 1 yolcunun ise hâlâ kayıp olduğu FiloJet gemisi faciasında gözaltı sayısı 10'a yükseldi. Geminin batmadan önceki onarım çalışmalarında görev aldığı ileri sürülen bir personel, Gazimağusa Limanı'nda yakalandı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisine ilişkin soruşturma kapsamında aranan bir şüpheli daha gözaltına alındı.

KKTC'DE YAKALANDI

Polis kaynaklarından alınan bilgiye göre, 30 Ağustos'ta Filo Denizciliğe ait FiloJet adlı geminin batmasına ilişkin soruşturma kapsamında Girne Kaza Mahkemesi tarafından hakkında arama kararı bulunan bir kişi, Gazimağusa Limanı'nda KKTC polisi tarafından yakalandı.

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GÖZALTI SAYISI 10'A YÜKSELDİ

Gemi personeli olduğu belirtilen şüphelinin, geminin batmasından önceki onarım çalışmalarında görev yaptığı ileri sürüldü. Gözaltına alınan kişiyle birlikte aynı soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüpheli sayısı 10'a yükseldi.

Öte yandan, FiloJet yolcu gemisinin batmasına ilişkin soruşturmada şüphelilerin Girne Kaza Mahkemesi'nde "kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanmasına devam ediliyor.

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GİRNE'DE YOLCU GEMİSİNİN BATMASI

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "FiloJet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra baş kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı. Geminin batması sonucunda 27 kişi hayatını kaybederken, bir yolcunun naaşına henüz ulaşılamamıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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