KKTC'de 28 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet gemi faciasına ilişkin davada, geminin 400 TL'ye alınan suya dayanıklı yapıştırıcıyla onarıldığı öne sürüldü. Polis, tamiratın ardından geminin 79 sefer yaptığını belirtirken, 9 zanlının tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 28 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet gemi faciasına ilişkin davada, onarım sürecine dair dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı<

Faciaya ilişkin davada 9 zanlı, 14'üncü kez Girne Kaza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Tutuklu yargılanan şirket direktörü Ali Özdülger, birinci kaptan Mustafa Öz, ikinci kaptan Merve Nur Seraslan, baş makinist Zeki Öz, ikinci makinist Metin Gül ile mürettebat üyeleri Serkan Erol, Kadir Kuliyev, Vale Hummolov ve Raşat İbrahimov duruşmada hazır bulundu.

POLİS SORUŞTURMANIN TAMAMLANDIĞINI BİLDİRDİ

Mahkemede ifade veren Polis Müfettişi Mehmet Mannaş, soruşturmanın tamamlandığını ve 9 zanlının da "kasten adam öldürme" suçlamasıyla yargılanacağını söyledi. Zanlıların KKTC yasaları kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmediğini savunan Mannaş, bilirkişi raporlarının dosyaya eklenmesi için zanlıların 3 ay daha tutuklu kalmasını talep etti.

Duruşmada soruşturma kapsamında elde edilen deliller mahkemeye sunulurken, dosyadaki emare sayısının 27'ye ulaştığı belirtildi. Polis ayrıca gemiden sağ kurtulan 6 kişinin ifadesini delil olarak sundu.

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HAYATINI KAYBEDEN YOLCUNUN ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLER İZLENDİ

Duruşmada, faciada hayatını kaybeden Özgür Gönül'ün geminin sol kızağındaki kırılma anını kaydederek ailesine gönderdiği video da mahkemede izlendi.

Polis, olayın ilk gününden itibaren yürütülen araştırmalar ile öğretim görevlileri tarafından hazırlanan bilirkişi raporlarına ilişkin bilgileri de mahkemeye aktardı.

'Filo Jet' faciasında ihmaller zinciri: Gemi 400 TL'lik yapıştırıcıyla onarılmış

400 TL'LİK YAPIŞTIRICIYLA TAMİR EDİLDİĞİ İDDİASI

Mannaş, geminin seferlerin aksamaması amacıyla uygun olmayan malzemeler kullanılarak onarıldığını öne sürdü. Geminin 12 Haziran 2026'da Girne Limanı'na geldiğini, 13 Haziran'da tamir edildiğini ve 14 Haziran'da yeniden sefere çıktığını belirten Mannaş, onarımın ardından 79 sefer gerçekleştirildiğini kaydetti.

Mannaş, halen aranan bir kişi ile gemi kaptanının 400 TL'ye satın alınan suya dayanıklı yapıştırıcı kullanarak tamirat yaptığını anlattı. Şirket direktörünün de bu süreçte sorumluluğu bulunduğunu savunan Mannaş, "Seferler aksamasın diye kendi kendilerine uyduruk tamirat yaparak, gemi ile tamirattan sonra 79 sefer yapıldı" ifadelerini kullandı.

'Filo Jet' faciasında ihmaller zinciri: Gemi 400 TL'lik yapıştırıcıyla onarılmış

AVUKATTAN KURTARMA ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN İDDİALAR

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, ikinci kaptan Merve Nur Seraslan dışındaki 8 zanlının avukatı Bahar Ersözer, Polis Müfettişi Mannaş'a sorular yöneltti.

Ersözer, kurtarma çalışmalarının yetersiz kaldığını, sivillerin kendi hayatlarını tehlikeye atarak müdahalede bulunduğunu ve devletin kurtarma ekiplerinin yeterli çabayı göstermediğini ileri sürdü.

Ersözer, zanlılara yöneltilen suçlamanın "kasten adam öldürme" olarak değiştirilmesinin kamuoyu baskısından kaynaklandığını savundu. Suçlamanın ağırlaştırılmasını gerektirecek somut delil bulunmadığını ileri süren avukat, mürettebatın yolcuların tahliyesine yardımcı olduğunu ve can yeleklerinin kullanılması konusunda yönlendirme yaptığını iddia etti.

Mannaş ise mahkemeye sunulan 6 yolcu ifadesinde mürettebatın kendilerine yardımcı olmadığı yönünde beyanlar bulunduğunu belirtti.

'Filo Jet' faciasında ihmaller zinciri: Gemi 400 TL'lik yapıştırıcıyla onarılmış

DURUŞMA 9,5 SAAT SÜRDÜ

Ersözer, zanlıların yaklaşık 2 ay 3 haftadır polis hücrelerinde uygun olmayan koşullarda tutulduğunu da ileri sürdü. Duş, kişisel bakım ve beslenme konusunda sorun yaşadıklarını savunan avukat, şirket direktörü Özdülger'in gemideki tamiratta kullanılan yapıştırıcılardan haberdar olmadığını ve bu konuda sorumluluğun genel müdürde bulunduğunu iddia etti.

Saat 11.30 sıralarında başlayan duruşma, verilen aranın ardından öğleden sonra devam etti. Savcılık ile savunma arasında tartışmanın da yaşandığı duruşma yaklaşık 9,5 saat sürdü.

Mahkeme, teminat duruşmasının ertesi gün devam etmesine karar verirken 9 zanlının polis hücrelerindeki tutukluluk hallerinin sürmesine hükmetti. Polisin talep ettiği 3 aylık tutukluluk süresine ilişkin karar ise henüz açıklanmadı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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