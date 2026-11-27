KKTC'de 28 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet gemi faciasına ilişkin davada ikinci kaptan Merve Nur Seraslan, birinci kaptanın tahliye emri vermeden başmakinistle birlikte gemiyi terk ettiğini öne sürdü. Facia sırasında 12 yolcunun tahliyesini gerçekleştirdiğini savunan Seraslan, suçlamaları reddederek tutuksuz yargılanmayı talep etti.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen ve 28 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet gemi faciasına ilişkin davada sanıkların teminat duruşması devam etti.

Girne Kaza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Filo Denizcilik Direktörü Ali Özdülger, birinci kaptan Mustafa Öz, ikinci kaptan Merve Nur Seraslan ve 6 mürettebatın teminat talepleri ele alındı. Şirket direktörü Özdülger'in kefillerinin dinlenmesinin ardından savunma tanıkları ve sanıkların ifadelerine geçildi.

İKİNCİ KAPTAN YAŞANANLARI ANLATTI

Duruşmanın dikkat çeken ifadelerinden biri geminin ikinci kaptanı Merve Nur Seraslan'dan geldi. 2023 yılından bu yana Filo Jet'te görev yaptığını belirten Seraslan, facia sırasında sorumluluklarını yerine getirdiğini ve hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Geminin kalkış manevrası sırasında halatları bırakmakla görevli olduğunu anlatan Seraslan, daha sonra geminin su almaya başladığını fark ettiğini ve durumu birinci kaptana bildirdiğini ifade etti.

Kaptana geri dönmeleri gerektiğini söylediğini belirten Seraslan, Mustafa Öz'ün genel alarmı devreye sokmadığını, makineyi durdurmadığını ve mürettebata yardımcı olmadığını öne sürdü.

Seraslan, birinci kaptanın olay sırasındaki tutumuna ilişkin şu iddiada bulundu:

"Kaptan, tahliye emri vermeden başmakinist ile birlikte gemiden kaçtı."

İkinci makinist Metin Gül ile birlikte geminin makinesini durdurduklarını, yardım çağrısı yaptıklarını ve yolculara can yeleği dağıttıklarını anlatan Seraslan, geminin tahliyesine ilişkin sorumluluğun birinci kaptana ait olduğunu savundu.

"12 KİŞİYİ GEMİDEN ÇIKARDIM"

Tahliye sırasında üzerine düşeni yaptığına ilişkin görüntü ve ses kayıtlarının bulunduğunu söyleyen Seraslan, mürettebatla birlikte 12 yolcunun gemiden çıkarılmasını sağladıklarını belirtti.

Kurtarma çalışmalarının neden tamamlanamadığına da değinen Seraslan, helikopterin geminin üzerinde durduğu sırada oluşan hava akımının tahliyeyi güçleştirdiğini ifade etti.

Seraslan, "Bu kadar can kaybı, yolcuları gemiden çıkaramamamızdan dolayı meydana geldi" dedi.

Yolculara can yeleklerinin nasıl takılacağını anlatacak yeterli zamanının olmadığını belirten ikinci kaptan, acil durum nedeniyle farklı noktalarda görev yapan personeli yönlendirmekte de zorlandığını kaydetti.

120 BİN DOLARLIK ARSA VE 2 MİLYON TL TEMİNAT ÖNERDİ

Tutuksuz yargılanmayı talep eden Seraslan, adına kayıtlı arsasının ve aracının belgelerini mahkemeye sundu. Arsasının yaklaşık 120 bin dolar değerinde olduğunu belirten ikinci kaptan, ayrıca 2 milyon TL nakit teminat yatırabileceğini söyledi.

Suçlu olmadığını düşündüğünü ve yargı sürecinden kaçmayacağını ifade eden Seraslan, "Suçlu olduğumu düşünmüyorum, kaçmayacağım" diye konuştu.

Girne Kaza Mahkemesi'nin, facia kapsamında tutuklu bulunan 9 sanığın teminat taleplerine ilişkin kararını bugün yerel saatle 15.00'te açıklayacağı bildirildi.

Mahkeme çıkışında toplanan kalabalık ise sanıklara yönelik "Katil Filo" sloganları attı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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