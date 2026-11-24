KKTC'de 30 Ağustos'ta 28 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet gemi faciasına ilişkin davada 9 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sunulan bilirkişi raporunda, geminin bölme kapılarının kapalı olması halinde batmayacağı belirtilirken, geminin 2002 yılında sicile 'enkaz' olarak kaydedildiği de ortaya çıktı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 28 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet gemi faciasına ilişkin davada yeni ayrıntılar gündeme geldi. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen faciada 9 sanığın yargılanmasına devam edilirken, mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda geminin batışına ilişkin dikkat çeken teknik tespitler paylaşıldı.

Girne Kaza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 9 tutuklu sanık hazır bulundu. Duruşmada Girne Amerikan Üniversitesi akademisyeni, Gemi Makineleri İşletme Mühendisi ve Uzak Yol Başmühendisi Volkan Varışlı, geminin batışına ilişkin hazırladığı iki ayrı bilirkişi raporunu mahkemeye sundu. Fransız klas kuruluşuna ait sertifika da dosyaya eklendi.

Savcı Doğa Tokay'ın sorularını cevaplayan Varışlı, geminin ön bölümünde meydana gelen kopma, su alan bölümler ve batış sürecine ilişkin teknik incelemelerini animasyonlarla anlattı. Sayısal verilerle hazırlanan raporlar ve bir USB bellek mahkemede delil olarak kayda geçirildi.

"BÖLME KAPILARI KAPALI OLSA GEMİ BATMAYACAKTI"

Gemilerin batmaya karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlandığını ve uluslararası kuralların da bu doğrultuda oluşturulduğunu belirten bilirkişi Varışlı, yaptığı hesaplamalar sonucunda geminin bölme kapılarının tamamen açık olduğu kanaatine ulaştığını söyledi.

Geminin her iki burun bölümünde kırılma yaşanması halinde bile bölme kapılarının kapalı tutulması durumunda batmayacağı değerlendirmesinde bulunan Varışlı, "Kapılar kapalı olsa gemi batmayacaktı" ifadelerini kullandı.

Geminin ön kısmında, su seviyesinin altına kadar uzanan dikey bir hasar bulunduğunu aktaran Varışlı, yapılan onarımın kurallara uygun olmadığını ve geminin hem iskele hem de sancak tarafında açıklık oluşmuş olabileceğini belirtti.

Muhtemel tamirat tarihi olarak değerlendirilen 17 Haziran ile facianın yaşandığı 30 Ağustos arasında geminin 76 sefer yaptığını kaydeden Varışlı, bu seferlerin yapısal yorulmaya katkıda bulunmuş olabileceğini ifade etti.

Mevcut hasarla geminin sefere çıkarılmaması gerektiğini savunan Varışlı, kazanın söz konusu seferlerden herhangi birinde yaşanabileceğini belirterek, "Gemi bu hasarla 76 seferi de yapmaması gerekirdi" dedi.

'Filo Jet' faciasında şok gerçek! Gemi sicile 'enkaz' olarak kaydedilmiş

GEMİNİN 2002 YILINDA SİCİLE "ENKAZ" OLARAK KAYDEDİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Duruşmada Filo Jet'in geçmişine ilişkin bilgiler de gündeme geldi. Geminin 2002 yılında gemi siciline "enkaz" olarak kaydedildiği belirtildi.

Haziran 2026'daki teknik sörvey sürecinde geminin tersaneye çıkarılmadığı bilgisi de mahkemede paylaşıldı.

Zanlı avukatlarından Bahar Ersözer'in sorularını cevaplayan Varışlı, geminin KKTC'de sicile kaydedilmesi için düzenlenen bazı belgelerde enkaz olarak devredildiğine ilişkin ifadeler bulunduğunu gördüğünü aktardı.

KAYIP GEMİ PARÇALARININ FİLO JET'E AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

Bilirkişi Varışlı, KKTC Meteoroloji Dairesi'nden alınan verileri, Optimus Prime gemisinin kaydettiği su altı görüntülerini ve denizden çıkarılan parçaları da incelediğini söyledi. Yapılan incelemeler sonucunda Lapta ve Çamlıbel bölgelerinde bulunan parçaların Filo Jet'in burun bölümüne ait olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Geminin bir kütük parçasına çarptığı iddiası da duruşmada gündeme geldi. Varışlı, sağlam bir burun yapısında çarpma sonucu ezilme, çökme veya sürtünme meydana gelebileceğini ancak geminin dış kaplamasının yerinden kalkmasında suyun etkili olduğunu ifade etti.

'Filo Jet' faciasında şok gerçek! Gemi sicile 'enkaz' olarak kaydedilmiş

KURTARMA ÇALIŞMALARI DA MAHKEMEDE GÜNDEME GELDİ

Duruşmada ikinci kaptan Merve Nur Seraslan'ın avukatı Buğra Altan ve sekiz sanığın avukatı Bahar Ersözer, geminin sefere çıkış kararı, tahliye süreci ve kurtarma çalışmalarına ilişkin çeşitli itiraz ve iddiaları dile getirdi.

Duruşmada bilirkişi raporunun içeriği ve Varışlı'nın mesleki yeterliliği de tartışma konusu oldu.

Avukat Ersözer, raporun varsayımlara dayandığını ve gerçeği yansıtmadığını ileri sürerek bilirkişinin mesleki yeterliliğini sorguladı. Varışlı ise uzak yol başmühendisi olduğunu gösteren belgeyi mahkemeye sundu ve raporunu mevcut bütün verileri dikkate alarak hazırladığını söyledi.

Savcı Doğa Tokay ile avukat Ersözer arasında yaşanan gerginlik nedeniyle duruşmaya ara verildi. Yaklaşık 8 saat süren duruşma, mahkemenin davayı ertesi gün saat 10.30'a bırakmasıyla sona erdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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