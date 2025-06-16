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Klip çekiminde kullanılan silahları gerçek sandılar! Ünlü rapçi ile vatandaş arasında tartışma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Klip çekiminde kullanılan silahları gerçek sandılar! Ünlü rapçi ile vatandaş arasında tartışma
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Şişli ilçesinde ilginç anlar yaşandı. Ünlü bir rapçinin klip çekimi sırasında kullandığı silahlar gerçek sanıldı. Rapçi ile vatandaş arasında tartışma çıkarken, silahların oyuncak olduğunun anlaşılması üzerine taraflar sakinleşti.

13 Haziran’da Şişli Kuştepe Mahallesi’nde Kerro lakaplı bir rapçinin klip çekiminde tartışma çıktı. Silah kullanılan çekim esnasında bir vatandaş, silahı gerçek zannederek klibe müdahale etti.

TARTIŞMA ÇIKTI

Mahalle sakini, çocuklara ve gençlere olumsuz örnek oluşturduğu gerekçesiyle duruma tepki gösterirken, müdahalenin ardından rapçi ve vatandaş arasında tartışma çıktı. 

Tartışma anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Silahların oyuncak olduğunun anlaşılması üzerine tartışma büyümeden son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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