Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın kardeşi evinde ölü bulundu
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın kardeşi Sinan Aktaş, Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde ölü bulundu.
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın kardeşi Sinan Aktaş'tan haber alınamaması üzerine evine giren ekipler Aktaş'ın cansız bedeni ile karşılaştı.
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık memuru olarak görev yapan Sinan Aktaş'tan (49) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Mahmutlar Mahallesi'ndeki adrese gelen jandarma ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evin yatak odasında Aktaş'ın cansız bedenini buldu.
Sağlık ekipleri ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Aktaş'ın cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Sinan Aktaş'ın, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın kardeşi olduğu öğrenildi.
Düzenleyen: Sezer Doğru - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı