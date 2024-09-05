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Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın kardeşi evinde ölü bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kocaeli Valisi İlhami Aktaş&#039;ın kardeşi evinde ölü bulundu
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın kardeşi Sinan Aktaş, Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde ölü bulundu.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın kardeşi Sinan Aktaş'tan haber alınamaması üzerine evine giren ekipler Aktaş'ın cansız bedeni ile karşılaştı. 

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık memuru olarak görev yapan Sinan Aktaş'tan (49) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Mahmutlar Mahallesi'ndeki adrese gelen jandarma ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evin yatak odasında Aktaş'ın cansız bedenini buldu.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın kardeşi evinde ölü bulundu - 1. Resim

Sağlık ekipleri ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Aktaş'ın cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Sinan Aktaş'ın, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın kardeşi olduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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