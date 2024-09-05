Kocaeli'de mide bulandıran istismar vakası: İki kardeşe yaptıkları kan dondurdu

Kocaeli'de bir köyde servis şoförü olan 41 yaşındaki S.Y. 11 yaşındaki kız çocuğu ile ablası 16 yaşındaki M.N.K'yi istismar etti. Sanığın devam eden yargılanmasında baba şikayetçi olurken mağdur çocuklar yaşadıklarını anlattı.

Kan donduran olay Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geçtiğimiz yıl ortaya çıktı. İlçeye bağlı bir köyde okul servisi şoförlüğü yapan S.Y. (41), iddiaya göre okula getirip götürdüğü 11 yaşındaki kız çocuğu E.N.K'ya cinsel istismarda bulundu.

O dönemde 16 yaşında olan ablası M.N.K'nin de cinsel istismara maruz kaldığının ortaya çıkması üzerine şüpheli S.Y. gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olaya ilişkin duruşma Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşma salonunda tutuklu sanık S.Y., taraf avukatları ve mağdur çocukların anne ile babası hazır bulundu. Mağdur kardeşler ise adli görüşme odasından duruşmaya katıldı. Mağdur kızların babası, sanıktan şikayetçi olurken, şahsın küçük kızının servis şoförü olduğunu dile getirdi.

MAĞDUR ÇOCUK OLAYI ANLATTI

Yaşananları anlatan ve şu an 12 yaşında olan E.N.K., "Sanık S.Y., uzaktan akrabamız olur, bize oturmaya geldiğinde tanışmıştık. 40'lı yaşlardadır. Öğrencileri okula götürüp getiriyor. Kendisinin teklifi üzerine ben de merak ettiğim için S.Y'nin arabasına bindim. Öğrencileri okula götürdükten sonra kuytu bir yerde arabanın içinde özel bölgelerime dokundu. Farklı günlerde birden fazla bu olaylar yaşandı. Benden çıplak fotoğrafımı istedi. Olmaz dedim ama üstümde iç çamaşır olduğu fotoğraf gönderdim. İlk olay 17 Ekim 2023'te meydana geldi" dedi.

İLK ÖNCE SOSYAL MEDYADAN YAZMIŞ

Olay tarihinde 16 yaşında olduğunu, şimdi ise 17 yaşında olduğunu söyleyen M.N.K. ise "Sanık S.Y. sevgilisi A. aracılığı ile evimize girip çıkan biriydi. Henüz kendisi bizim eve gelmeden sosyal medya hesabından bana, 'Neden yabancı hesapları takip ediyorsun?' diyerek mesaj attı.

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Ancak ben kendisini tanımadığım için engellemiştim. İlk 9'uncu sınıfa giderken bana yazmaya başladı. Şimdi 12'nci sınıfa gidiyorum. Evimize gelmeye başlayınca cep telefonu numaramı istedi, ben de verdim. Yürüyüş yaparken, 'Benimle sevgili olmazsan kendimi öldürürüm' dedi.

"BENİ YAKTIN KARDEŞİMİ DE YAKMA"

Başına bir şey gelirse benden bilirler diye korktuğum için teklifini kabul ettim. 11. sınıfta sevgili olduk. Sürekli görüşmek istiyordu, ben de görüşmemek için bahaneler söylüyordum. Beni arabayla tenha bir yere götürdü istismar etti.

Sanık, '18 yaşına gel seninle evleneceğim' dedi, yaşımın küçük olduğunu biliyordu. Sanığın kardeşimin göğsünü ellediğini ve mesaj attığını öğrendiğimde, 'Kardeşimden uzak dur, beni yaktın kardeşimi yakma' dedim. Sanıktan şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.