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Kocaeli'de dehşet! Önce yanına gitti, sonra pompalı tüfekle kurşuna dizdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli&#039;de dehşet! Önce yanına gitti, sonra pompalı tüfekle kurşuna dizdi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de husumetlisinin mobilya dükkanına giden adam dehşet saçtı. Sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü, öfkeli şahıs esnafı pompalı tüfek ile vurdu.

Olay, saat 07.30 sıralarında Karabaş Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. F.S.Ç., cadde üzerinde mobilya dükkanı bulunan M.Ç'nin yanına geldi. Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen ikili arasında çıkan tartışma büyüdü. Öfkelenen F.S.Ç., yanında bulunan pompalı tüfekle M.Ç'ye 4 el ateş etti. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.Ç. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı, F.S.Ç. ise olay yerinde gözaltına alındı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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