Komplonun şifresi MESED! MİT devreye girdi, kirli provokasyonun altında PKK var

Esad ile normalleşme mesajlarının ardından Kayseri bahanesiyle Suriye’de patlak veren olayların arkasından 5 milyar dolarlık organizasyon çıktı.

YILMAZ BİLGEN - YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ Türkiye ve Suriye’deki provokasyonların altından güneyimizde teröristan hayali kuran PKK’nın parmağı çıktı.

Suriye’de Türkiye’ye karşı başkaldırı niteliği taşıyan olayların ilk kıvılcımı Afrin’de baş gösterdi. Olaylar, PKK bölgesinden yönetildi. Rejim bölgesi ve Avrupa üzerinden de sahte videolarla ateşin yayılması için destek verildi.

Edinilen bilgiye göre; X, Telegram, Signal ve WhatsApp’tan körüklenen tahriklere 55 bin kişilik Suriye Millî Ordusu (SMO) bünyesinden 500 kadar muhalif dâhil oldu. Azez, Afrin, el-Bab, Cerablus ve Mare gibi merkezlerle birlikte tüm katılımın 3 bini aşmadığı öğrenildi. Saha kaynakları tüm olayları yöneten 150-200 kişilik bir çekirdek ekibin olduğunu kaydediyor. Bölgede yüzleri maskeli kişilerin kontrol noktalarına takılmadan motosikletlerle tahriklere katıldığı tespit edildi. Azez ve Afrin’de Asef et-Şimal etkin rol oynarken Hamza Tümeni’ne bağlı Ebu Malik Deri Grubu da Türk noktalarına saldıran silahlı unsur oldu. El-Bab, Cerablus, Mare, Çobanbey gibi merkezlerde Ahrar Sufan, Ahrar Şarkiya gibi SMO bileşeni yapılara mensup silahlı unsurların kullanıldığı tespit edildi.

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Şurtat Askeri denilen Askerî Polis birimi olayların yatışmasında etkin görev yaparken MİT, krizin aşılmasında olağanüstü gayret sarf etti. Güvenlik kurumları, bayrak yakma, Türk araçlarına saldırı, Türk askerî üslerini kuşatma ve hastane, belediye, postane, elektrik gibi hizmet kurumlarını basma gibi eylemlerin faillerinin peşine düştü. Bölge dışı görüşme ağları izlemeye alındı. Çalışmalarda özellikle PKK bölgesi ile iletişim yoğunluğu dikkat çekti. PKK terör örgütü, Türkiye ve Suriye-muhalif bölgelerden çıkacak tüm Suriyelilere kapılarının açık olduğunu duyurdu.

Gazetemizin ulaştığı özel bilgi, olayların tırmanmasında yaklaşan PKK korsan seçimleri ve hâlihazırda 5 milyondan fazla insanın yaşadığı bölgeye yapılan uluslararası yardımları PKK’ya kaydırma planının olduğu yönünde. PKK ve destekçilerinin hesabı, New York’ta bulunan ve bölgeye ayrılan fonları yöneten BM destekli kuruluşun yıllık 5 milyar doları bulan yardımlarını PKK’ya aktarmak. Plan çerçevesinde özgür bölgelerde yaşayan Arap-Türkmen ve Kürtlerle ittifak yapmayı hedefleyen terör cephesi, SDG örneğinde olduğu gibi “MESED” isimli bir de tabela yapı kurdu.

Bölge araştırmacılarından Ahmet Alhamle’ye göre “PKK kanadı Kayseri ve Suriye’de yaşanan provokasyonları korsan bölgede yapılacak seçimlere meşruiyet sağlamak ve uluslararası yardımlardan en büyük payı kapma amaçlı kullanmaya çalışıyor. Örgüt, nüfusu şişirilmiş göstermek için Suriye’nin tüm bölgelerinden mülteci toplamak istiyor. Sözde belediyeler, PKK yerel meclisleri ve silahlanma için 5 milyar dolar yardımı örgüte aktarmayı amaçlıyor.” PKK bölgesinden Esad şehirlerine tüm geçişlerin durdurulduğunu aktaran Alhamle, örgütün korsan seçime kadar kimsenin işgal koridorundan çıkmasına izin vermediğini anlattı.

MİT DEVREYE GİRDİ, SURİYE'DE GEREKEN YAPILDI

Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin kontrol ettiği bölgelerde yaşanan saldırılar sonrasında MİT devreye girdi. Suriyeli yerel askerî yetkililer de devreye sokuldu. Gelişmeler hakkında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dakika dakika bilgilendirildi. Güvenlik kaynakları “Millî İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Güçleri hem Türkiye içinde hem de Suriye’nin kuzeyinde eş güdüm hâlinde yaşanan olayları takip etmiş ve gerekli müdahaleleri yapmıştır. Türkiye’ye karşı faaliyet gösteren, Ankara’nın izlediği dış politikaya karşı düzeni bozmak isteyen ve provokatif eylemlerde bulunan kişiler ile olayları kızıştıranlar tek tek tespit edilerek yakalandı ve haklarında gerekli işlemler yapıldı” dedi.

UZMANLAR DEĞERLENDİRDİ: NORMALLEŞME ETKİLENMEZ

Uzmanlar, Suriye provokasyonunun normalleşme sürecine zarar vermeyeceğini söyledi. Stratejik Düşünce Enstitüsü Savunma ve Güvenlik Koordinatörü Mithat Işık “Terör örgütleri DEAŞ ve PYD/YPG, ABD’nin desteğiyle Suriye’nin parçalanmasının zeminini hazırladı. Ortada bir problem var ve bunun çözülmesi gerekiyor. Her iki devletin de lehine olan bir görüşmeyi liderler, sabotajlara boğun eğerek iptal etmez” dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Abdullah Ağar da her iki ülke arasında siyasi iradenin tecelli ettiğini belirterek, tarafların var olan problemleri birlikte çözmeye dair öncelikli olarak niyet, mutabakat, irade ve son olarak da bir etki ortaya koymaları gerektiğini söyledi.