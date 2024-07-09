Konyaaltı bu ölümü konuşuyor: Akşam oturduğu sandalyede sabah ölü bulundu

Antalya'da bir haftadır çadırda yaşayan Cemil Çelik akşam saatlerinde sandalyeye oturdu. Çelik sabah saatlerinde aynı sandalyede arkadaşı tarafından ölü bulundu.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 61 yaşındaki Cemil Çelik, kentsel dönüşüme giren evinin ardından kiralık ev aramaya ve 1 hafta önce çadırda yaşamaya başladı.

Emekli olduktan sonra tır şoförlüğü yaparak geçimini sağlayan Çelik, dün akşam bir arkadaşı ile vakit geçirdikten sonra dışarıda sandalyesinde oturmaya devam etti.

Sabah saatlerinde Çelik, arkadaşı tarafından oturduğu sandalyede hareketsiz şekilde bulundu.

OLAY YERİNE OĞLU GELDİ

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin kontrolünde, Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yakınlarına da haber verilmesinin ardından olay yerine Çelik'in oğlu geldi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Çelik'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.