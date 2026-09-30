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Konya'da 42 bin kişi Filistin için buluştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj

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Konya'da 42 bin kişi Filistin için buluştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj
Başlık ResmiKonyada 42 bin kişi Filistin için buluştu! Cumhurbaşkanı Erdoğandan mesaj

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Konyaspor ile Filistin Milli Futbol Takımı arasında oynanan dostluk maçının ardından paylaşım yaptı. Erdoğan, 42 bin kişilik stadı dolduran Konyalılara teşekkür ederek Türkiye'nin Filistin'le dayanışmasını sürdüreceğini belirtti.

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Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Konyaspor ile Filistin Milli Futbol Takımı arasında oynanan dostluk maçının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Konya'da oynanan karşılaşmanın Türkiye ile Filistin arasındaki kardeşlik ve dayanışmayı ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, maç için Türkiye'ye gelen Filistinli futbolculara ve Filistin halkına selamlarını iletti.

Konyada 42 bin kişi Filistin için buluştu! Cumhurbaşkanı Erdoğandan mesaj
Başlık ResmiKonyada 42 bin kişi Filistin için buluştu! Cumhurbaşkanı Erdoğandan mesaj

"DAYANIŞMAMIZI GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Erdoğan, paylaşımında karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Konyalılara da teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "42 bin kişilik stadımızı doldurarak Filistin Millî Futbol Takımını bağrına basan, Filistin davasına desteğini gösteren, Filistin'de, Gazze'de yaşanan trajediyi, soykırımı bir kez daha tüm dünyaya hatırlatan aziz Konyalı kardeşlerime şahsım, milletim ve tüm insanlık adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'e yönelik desteğinin devam edeceğini belirterek, "Türkiye olarak Filistinli, Gazzeli kardeşlerimizle bir ve beraber olmaya, onların hakkını uluslararası alanda savunmaya, dayanışmamızı güçlü bir şekilde göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Konyada 42 bin kişi Filistin için buluştu! Cumhurbaşkanı Erdoğandan mesaj
Başlık ResmiKonyada 42 bin kişi Filistin için buluştu! Cumhurbaşkanı Erdoğandan mesaj
Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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