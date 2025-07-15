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Konya'da alevler durmuyor! Orman yangınına müdahale sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için ekiplerin hummalı çalışması devam ediyor.

Güvendik Mahallesi Davras mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor. Söndürme çalışmaları, Orman İşletme Şefliği ve Konya İtfaiyesi ekipleri ile yangın söndürme helikopterleri ve uçaklarla yürütülüyor.

Konya Valiliğinin sosyal medya hesabından yangınla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Doğanhisar ilçemizde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ormanın kahramanları ve ekiplerimiz, Valiliğimizin koordinasyonunda tüm güçleriyle çalışmalarını kesintisiz sürdürmektedir. Gece boyunca karadan yoğun şekilde çalışan ekiplerimiz, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarının da desteğiyle yangınla mücadeleye devam etmektedir. Yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için tüm imkanlarımız seferber edilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı
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