Konya'da gaz sıkışması sonucu evde patlama! 1 kişi yaralandı

Konya'da yaşayan Ali T., tüpe bağlı ocağı ateşlemek isterken bir anda patlama meydana geldi. Biriken gaz nedeniyle patlamanın yaşandığı öğrenilirken, yaralanan Ali T. hastaneye kaldırıldı.

Merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi'ndeki apartmanın 5. katında yaşayan Ali T. isimli vatandaş, tüpe bağlı ocağı ateşlemek isterken mutfakta biriken gaz patlamaya neden oldu.

Komşularının yardımına koştuğu Ali T. hastaneye götürülürken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İhbar üzerine adrese gelen ekipler ise evde inceleme yaptı, diğer daireleri kontrol etti.

Patlama nedeniyle evde hasar oluştu.