Konya'da katliam gibi kaza! Araba kamyonun altına girdi: 3 ölü, 2 yaralı
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Konya'da 5 kişiyi taşıyan otomobil kavşaktan dönen kamyonun altına girdi. Feci kazada can pazarı yaşanırken adrese çok sayıda ekip sevk edildi. İlk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı...
Rüstem Selman Baş yönetimindeki otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Alabağ mevkisinde, kavşaktan dönen Abuzer Ç. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
SIKIŞTIKLARI ARAÇTA CAN VERDİLER
Çarpmanın etkisiyle kamyonun altına girerek sıkışan otomobil, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık görevlileri, otomobil sürücüsü Baş ile henüz kimlikleri tespit edilemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobilden çıkarılarak ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 2 kişinin durumlarının da ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı